Hakkı Alkan'ın Saldırısına Uğrayan Samet Jankovic Saldırı Anını ve Yaşananları Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 19:43

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı iddiasıyla gündeme geldi. O anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Çalışan Samet Jankovic, X’te yaptığı açıklamalar ve paylaştığı videoyla saldırıya uğradığını belirtip konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Alkan ise özür dileyerek saksı değil dal fırlattığını savundu.

Ofiste Hakkı Alkan'ın saldırısına uğrayan Samet Jankovic yaşananları anlattı.

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, çalışanına saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Alkan’ın tartışma sırasında sinirlenerek önündeki küçük bir saksıyı çalışanına fırlattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca Alkan’ın bağırdığı, ardından çalışanın bilgisayarını kapatıp ayağa kalktığı sırada kaydın sona erdiği görüldü.

Söz konusu çalışan, X hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını ve yargıya taşınan diğer iddiaları dile getirdi. Kendini Samet Jankovic olarak tanıtan kullanıcı, saldırıya uğradığını belirterek hukuki sürecin başladığını söyledi.

Hakkı Alkan ise sosyal medya üzerinden yayımladığı özür mesajında, saksı değil dal fırlattığını iddia etti. 

Samet Jankovic bugün yaşananları bir video ile kamuoyuyla paylaştı.

Samet Jankovic, YouTube hesabından yaptığı açıklamaların kısa versiyonunu X'te de paylaştı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
