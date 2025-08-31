Hakkı Alkan'ın Saldırısına Uğrayan Samet Jankovic Saldırı Anını ve Yaşananları Anlattı

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı iddiasıyla gündeme geldi. O anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Çalışan Samet Jankovic, X’te yaptığı açıklamalar ve paylaştığı videoyla saldırıya uğradığını belirtip konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Alkan ise özür dileyerek saksı değil dal fırlattığını savundu.
Ofiste Hakkı Alkan'ın saldırısına uğrayan Samet Jankovic yaşananları anlattı.
Samet Jankovic, YouTube hesabından yaptığı açıklamaların kısa versiyonunu X'te de paylaştı.
