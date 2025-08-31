Hakkı Alkan'ın Saldırısına Uğrayan Samet Jankovic Saldırı Anını ve Yaşananları Anlattı

Shiftdelete’in kurucusu Hakkı Alkan, çalışanına saldırı iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Alkan’ın tartışma sırasında sinirlenerek önündeki küçük bir saksıyı çalışanına fırlattığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca Alkan’ın bağırdığı, ardından çalışanın bilgisayarını kapatıp ayağa kalktığı sırada kaydın sona erdiği görüldü.

Söz konusu çalışan, X hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını ve yargıya taşınan diğer iddiaları dile getirdi. Kendini Samet Jankovic olarak tanıtan kullanıcı, saldırıya uğradığını belirterek hukuki sürecin başladığını söyledi.

Hakkı Alkan ise sosyal medya üzerinden yayımladığı özür mesajında, saksı değil dal fırlattığını iddia etti.

Samet Jankovic bugün yaşananları bir video ile kamuoyuyla paylaştı.