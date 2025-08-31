Slovenya - Fransa Maçındaki Son Basket Sahayı Karıştırdı: Karışılıklı Açıklamalar Gecikmedi

Fransa'nın hücum etmeyeceği düşünülüyor ve Doncic, Franscisco'ya sarılarak tebrik ediyor. Ardından parkede basketbolcular karşılıklı olarak birbirlerini tebrik ederek maçın bitiş düdüğünü bekliyor. Tam da o esnada Sylvain Franscisco topla hareketleniyor ve smaç vuruyor.

Slovenyalı basketbolcular bu hareketi saygısızca bularak Franscisco'nun üzerine yürümeye çalışırken Fransa takımı da olay yerine geliyor ve tartışma büyüyor.