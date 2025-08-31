onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Slovenya - Fransa Maçındaki Son Basket Sahayı Karıştırdı: Karışılıklı Açıklamalar Gecikmedi

Slovenya - Fransa Maçındaki Son Basket Sahayı Karıştırdı: Karışılıklı Açıklamalar Gecikmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 18:48

EuroBasket 2025'te birbirinden heyecanlı maçlar devam ediyor. Ancak zaman zaman parkede tansiyonun yükseldiği dakikalar da yaşanıyor. 

Slovenya. - Fransa maçının son saniyesinde atılan basket kavga çıkarırken sportmenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maç 101-92 ve son 10 saniye...

Maç 101-92 ve son 10 saniye...

Fransa'nın hücum etmeyeceği düşünülüyor ve Doncic, Franscisco'ya sarılarak tebrik ediyor. Ardından parkede basketbolcular karşılıklı olarak birbirlerini tebrik ederek maçın bitiş düdüğünü bekliyor. Tam da o esnada Sylvain Franscisco topla hareketleniyor ve smaç vuruyor. 

Slovenyalı basketbolcular bu hareketi saygısızca bularak Franscisco'nun üzerine yürümeye çalışırken Fransa takımı da olay yerine geliyor ve tartışma büyüyor.

Şimdi o anları izleyelim ve ardından açıklamalara geçelim...

İlk açıklama Slovenya'dan Doncic'ten geldi.

İlk açıklama Slovenya'dan Doncic'ten geldi.

Doncic, el sıkışmalarını hatırlatarak “Sonunda el sıkıştık. Sayı farkı önemli olabilir ama biz el sıkıştık. Onun tekrar gidip sayı atacağını düşünmemiştim.” dedi.

Doncic'e yanıt Fransa kaptanı Guerschon Yabusele'den geldi.

Doncic'e yanıt Fransa kaptanı Guerschon Yabusele'den geldi.

Yabusele, her sayının önemli olduğunu söyleyerek Doncic'i 'uyanıklık' yapmakla itham etti. Yabusele, “Her basketin önemi vardır. Luka’nın hatası, hücum devam ederken el sıkışmak istemesiydi.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın