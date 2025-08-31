Taylandlı Hayranları Hande Baladın İçin Bilboard Kiraladı ve Doğum Gününü Kutladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları gruplarındaki maçları kazanarak adlarını Son 16 turuna yazdırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilboarddaki kutlama sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın