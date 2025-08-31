Taylandlı Hayranları Hande Baladın İçin Bilboard Kiraladı ve Doğum Gününü Kutladı

Tayland’da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grup etabı sona erdi. E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup ederek büyük bir üstünlük gösterdi. Grup aşamasını kayıpsız geçen tek takım olan Filenin Sultanları, liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Tayland'daki milli takımımızda yarın Hande Baladın'ın doğum günü kutlanacak. Ancak Tayland'daki hayranları Hande'ye bugünden bir sürpriz hazırladı ve büyük bir AVM'nin bilboardunu kiralayarak doğum gününü kutladılar.

O anlar sosyal medyada da paylaşılarak beğeni topladı.