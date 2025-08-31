onedio
Taylandlı Hayranları Hande Baladın İçin Bilboard Kiraladı ve Doğum Gününü Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 17:46

Milli voleybolcularımız ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da tanınmaya ve ilgi görmeye devam ediyor. Milli yıldızlarımızdan Hande Baladın'ın da Tayland'daki hayranları bugün özel bir jestle doğum gününü kutladılar. 

Sosyal medyada da ses getiren kutlama kısa sürede viral oldu.

Filenin Sultanları gruplarındaki maçları kazanarak adlarını Son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Tayland’da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grup etabı sona erdi. E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup ederek büyük bir üstünlük gösterdi. Grup aşamasını kayıpsız geçen tek takım olan Filenin Sultanları, liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Tayland'daki milli takımımızda yarın Hande Baladın'ın doğum günü kutlanacak. Ancak Tayland'daki hayranları Hande'ye bugünden bir sürpriz hazırladı ve büyük bir AVM'nin bilboardunu kiralayarak doğum gününü kutladılar. 

O anlar sosyal medyada da paylaşılarak beğeni topladı.

Bilboarddaki kutlama sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
