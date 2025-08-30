onedio
Real Madrid - Mallorca Maçında Vedat Muriqi ve Arda Güler'den Karşılıklı Goller Geldi

Hakan Karakoca
30.08.2025 - 23:24 Son Güncelleme: 31.08.2025 - 00:23

La Liga'da 3.hafta maçında Real Madrid evinde Mallorca'yı ağırlıyor. Şok bir golle geri düşen Real Madrid'i hayata Arda Güler döndürdü. Milli yıldızın attığı kafa golünün ardından Real Madrid ipleri el aldı ve devreyi 2-1 önde kapattı. 

Arda'nın artan performansına eklenen golleri hem tribünleri hem Alonso'yu mutlu etti.

Arda Güler'den bu kez de kafa golü geldi.

Real Mallorca ile evinde oynayan Real Madrid 18.dakikada Vedat Muriqi'in golüyle geriye düştü. Aradığı golü bulmakta zorlanan Real Madrid baskısını artırdı. 

Beklenen gol ise 37.dakikada geldi. Huijsen'in asistinden müsait pozisyonda olan Arda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 

Bir dakika sonra Vinicius Jr. da ağları sarsınca Real Madrid devreyi 2-1 önde kapattı.

Arda Güler skor katkısını sürdürüyor.

Bu sezon ligde üç maça da ilk 11'de başlayan Arda, bir asist ve bir gollük performans sergiledi. Ancelotti döneminin ardından Alonso ile yeni bir dönem yaşayan Arda ilk 11'deki yerinden sonra yavaş yavaş saha içi liderlik pozisyonuna da ısınıyor.

