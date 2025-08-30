Real Madrid - Mallorca Maçında Vedat Muriqi ve Arda Güler'den Karşılıklı Goller Geldi
La Liga'da 3.hafta maçında Real Madrid evinde Mallorca'yı ağırlıyor. Şok bir golle geri düşen Real Madrid'i hayata Arda Güler döndürdü. Milli yıldızın attığı kafa golünün ardından Real Madrid ipleri el aldı ve devreyi 2-1 önde kapattı.
Arda'nın artan performansına eklenen golleri hem tribünleri hem Alonso'yu mutlu etti.
Arda Güler'den bu kez de kafa golü geldi.
Arda Güler skor katkısını sürdürüyor.
