onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaray Taraftarı Rizespor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Transfer Olan Kerem Aktürkoğlu'nu Protesto Etti

Galatasaray Taraftarı Rizespor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Transfer Olan Kerem Aktürkoğlu'nu Protesto Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 21:42

Benfica'nın transfer açıklaması, Galatasaray'ın 'Engel olmayacağız' sözlerinin ardından Kerem adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun kararını protesto eden Galatasaray taraftarı milli oyuncuyla ilgili Rizespor maçı öncesi RAMS Park'ta tezahürat yaptı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor.

Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor.

Yılan hikayesine dönen transfer süreci tamamlandı ve Kerem artık Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaya çok yakın. Sarı lacivertli formayı giymek için gün sayan milli futbolcuya eski takımı Galatasaray'dan da tepkiler var. Eski takım arkadaşlarının takipten çıktığı Kerem'e taraftar tepkisi de diz boyu. 

RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar Kerem'i unutmadı ve Kerem'le ilgili tezahüratlarda bulundu. 

Kameralara yansıyan tezahüratta 'Bu dünyada para büyük ihtiyaç / Kerem Aktürkoğlu paraya muhtaç' sözleri duyuldu.

Taraftarın Kerem Aktürkoğlu aleyhine tezahüratları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın