Galatasaray Taraftarı Rizespor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Transfer Olan Kerem Aktürkoğlu'nu Protesto Etti

Yılan hikayesine dönen transfer süreci tamamlandı ve Kerem artık Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaya çok yakın. Sarı lacivertli formayı giymek için gün sayan milli futbolcuya eski takımı Galatasaray'dan da tepkiler var. Eski takım arkadaşlarının takipten çıktığı Kerem'e taraftar tepkisi de diz boyu.

RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar Kerem'i unutmadı ve Kerem'le ilgili tezahüratlarda bulundu.

Kameralara yansıyan tezahüratta 'Bu dünyada para büyük ihtiyaç / Kerem Aktürkoğlu paraya muhtaç' sözleri duyuldu.