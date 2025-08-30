Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferine Engel Olmayacaklarını Açıkladı

Benfica, Kerem'in transferiyle ilgili Fenerbahçe ile anlaştıklarını ancak Galatasaray'ın satın alma önceliği olduğu için teklifi onlara da ilettiklerini söylemişti.

Galatasaray'ın 5 Eylül'e kadar teklife geri dönüş yapması gerekirken, Galatasaray'ın bu teklifi son ana kadar bekleteceği ve Kerem'in Fenerbahçe'nin Avrupa listesine yazılmasını engelleyeceği iddia edildi.