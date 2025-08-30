onedio
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferine Engel Olmayacaklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 20:12

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile anlaştı. Ancak Benfica ile yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın satın alma önceliği yer alıyor. Benfica'nın durumu Galatasaray'a bildirdiği Galatasaray'ın da bir hafta içinde dönüş yapması gerektiği öğrenildi.

Bugün basında çıkan iddialar ise Galatasaray'ın son güne kadar dönüş yapmayacağı, böylelikle Fenerbahçe'nin Kerem'i Avrupa listesine yazamayacağıydı. 

Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe adım adım imza aşamasına geliyor.

Benfica, Kerem'in transferiyle ilgili Fenerbahçe ile anlaştıklarını ancak Galatasaray'ın satın alma önceliği olduğu için teklifi onlara da ilettiklerini söylemişti. 

Galatasaray'ın 5 Eylül'e kadar teklife geri dönüş yapması gerekirken, Galatasaray'ın bu teklifi son ana kadar bekleteceği ve Kerem'in Fenerbahçe'nin Avrupa listesine yazılmasını engelleyeceği iddia edildi.

Eray Yazgan yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak.' dedi.

Eray Yazgan, 'Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır.' dedi.

"Galatasaray Türk futbolunun hamisi, Dursun Özbek de Türk futbolunun abisi konumundadır"

Eray Yazgan yaptığı açıklamanın devamında 'Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum.' sözlerine yer verdi.

