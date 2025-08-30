Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye Transferine Engel Olmayacaklarını Açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile anlaştı. Ancak Benfica ile yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın satın alma önceliği yer alıyor. Benfica'nın durumu Galatasaray'a bildirdiği Galatasaray'ın da bir hafta içinde dönüş yapması gerektiği öğrenildi.
Bugün basında çıkan iddialar ise Galatasaray'ın son güne kadar dönüş yapmayacağı, böylelikle Fenerbahçe'nin Kerem'i Avrupa listesine yazamayacağıydı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe adım adım imza aşamasına geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eray Yazgan yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.
"Galatasaray Türk futbolunun hamisi, Dursun Özbek de Türk futbolunun abisi konumundadır"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın