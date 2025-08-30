12 Dev Adam Portekiz'le Adeta Antrenman Maçı Yaptı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün ilk yarıyı domine etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci yarıda ise rahat bir basketbol oynayan millilerde süre bulmayan isimler de daha uzun parkede kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın