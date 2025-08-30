onedio
12 Dev Adam Portekiz'le Adeta Antrenman Maçı Yaptı

12 Dev Adam Portekiz'le Adeta Antrenman Maçı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 22:55

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te fırtına gibi esmeye devam ediyor. Önce Letonya ardından Çekya'yı geçen millilerimiz üçüncü maçta Portekiz'i bozguna uğrattı. 

Maçı antrenman havasında oynayan milliler büyük farkla maçı kazanmayı başardı.

Alperen Şengün ilk yarıyı domine etti.

Alperen Şengün ilk yarıyı domine etti.

İlk iki maçın tartışmasız yıldızı olan Alperen Şengün, ilk iki periyota ağırlığını koydu. Devreyi 20 sayıyla tamamlayan yıldız oyuncu ilk devredeki farkın açılmasını da sağlayan kişiydi. 

Millilerimiz devreyi 51-27 önde kapattı.

İkinci yarıda ise rahat bir basketbol oynayan millilerde süre bulmayan isimler de daha uzun parkede kaldı.

İkinci yarıda ise rahat bir basketbol oynayan millilerde süre bulmayan isimler de daha uzun parkede kaldı.

Üçüncü periyotu 22-10 kazanarak maçı 73-37'ye getiren 12 Dev Adam'da süre bulamayan isimler de şans bulmayı başardı. Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz gibi isimler skor yükünü üstlendi. 

Maç milli takımımızın 95-54 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından Son 16 biletini de kaptık. 

Milli takımımızın A Grubu'nda Estonya ve Sırbistan maçları kaldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
