Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 18:53 Son Güncelleme: 30.08.2025 - 19:16

Shiftdelete'in kurucusu olan yayıncı Hakkı Alkan'ın adı çalışanına saldırı suçlamasıyla anılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Alkan'ın çalışanına sinirle saksı fırlattığı görülürken, aynı çalışanın sosyal medyadaki açıklamaları da 'mobbing' iddialarını da gündeme getirdi. 

Samet Jankovic isimli kullanıcı konunun yargıya taşındığını dile getirdi.

Hakkı Alkan'ın görüntülerde çalışanına bağırdığı ve sonucunda önünde bulunan küçük bir saksıyı fırlattığı görülüyor. 

Daha sonra çalışanın bilgisiyarını kapatarak ayağa kalktığı sırada görüntü kesiliyor. 

Aynı çalışan X'ten de yaşadığı süreci ve yargıya yansıyan diğer iddiaları paylaştı.

Saksı fırlatma anını buradan izleyebilirsiniz:

Yaşanan süreçteki mağduriyetlerine de değinen @jankovicsamet ,  '4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi.' açıklaması yaptı.

Kendisiyle beraber birçok kişinin benzer sorunları yaşadığını söyleyen @jankovicsamet , konunun mahkemeye taşındığını ve darp raporu aldığını söyledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
The_Devil_of_Ramadi

Karakter küçük ego büyük olunca, göt baş ayrı oynar. 🐂🐂🐂🐂🐂

palpito777

Bu hakkı nereden buluyorsun, cesarete bak !

Emre Keskin

bu işler böyle hakkı be. önce adam olmayı öğreneceksiniz sonra işveren. bu tipleri de sizler yucelttiniz başımıza ey türk milleti