Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Yaşanan süreçteki mağduriyetlerine de değinen @jankovicsamet , '4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi.' açıklaması yaptı.