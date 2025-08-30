Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Shiftdelete'in kurucusu olan yayıncı Hakkı Alkan'ın adı çalışanına saldırı suçlamasıyla anılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Alkan'ın çalışanına sinirle saksı fırlattığı görülürken, aynı çalışanın sosyal medyadaki açıklamaları da 'mobbing' iddialarını da gündeme getirdi.
Samet Jankovic isimli kullanıcı konunun yargıya taşındığını dile getirdi.
Shiftdelete'in kurucusu olan Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Saksı fırlatma anını buradan izleyebilirsiniz:
Hakkı Alkan, sosyal medyadan bir özür metni yayınlayarak dal fırlattığını iddia etti.
Samet Jankovic kullanıcı isimli saldırıya uğradığını söyleyen kişi de X'ten yaşananları anlattı ve konunun yargıya taşındığını söyledi.
"Darp raporu aldım"
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Karakter küçük ego büyük olunca, göt baş ayrı oynar. 🐂🐂🐂🐂🐂
Bu hakkı nereden buluyorsun, cesarete bak !
bu işler böyle hakkı be. önce adam olmayı öğreneceksiniz sonra işveren. bu tipleri de sizler yucelttiniz başımıza ey türk milleti