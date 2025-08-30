Galatasaray'ın Donnarumma İçin Çılgın Transfer Planı Ortaya Çıktı: Sonraki Satıştan %100 Pay
Galatasaray kaleci sorununu çözmek için Ederson ve Donnarumma'yı radarına aldı. Muslera'nın ardından hedefteki isimlerle bir türlü imza aşamasına gelemeyen Galatasaray, Donnarumma konusunda önemli bir plan yaptığı ortaya çıktı.
İtalya'dan gelen iddialara göre Galatasaray, İtalyan kaleciyi bonservis vermeden kadrosuna katabilir.
Galatasaray bir süredir kaleci transferini bitirmeye odaklanmış durumda.
Galatasaray, PSG'ye sonraki satıştan %100 pay vermeyi teklif etti.
