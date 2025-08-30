Galatasaray'ın Donnarumma İçin Çılgın Transfer Planı Ortaya Çıktı: Sonraki Satıştan %100 Pay

Sonraki satıştan paylar artık transfer süreçlerinin vazgeçilmez pazarlık maddeleri arasına girmiş durumda. Galatasaray da Donnarumma transferinde bu maddeyi kullanmak istiyor ama bir farkla...

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin aktardığına göre, Galatasaray bonservis ödemeden transferi gerçekleştirmek istiyor. Teklif, Donnarumma’nın ileride başka bir kulübe satılması durumunda PSG’ye yüzde yüz pay verilmesini içeriyor.

Bu iddianın ardından başka bir iddia daha ortaya çıktı.

Eğer sonraki satış düşük bir rakam olursa Galatasaray belirlenecek rakama kadar olan kısmın üstünü tamamlayacak. Örneğin anlaşılan rakam 40 milyon Euro ise 20 milyon Euro'ya satış gerçekleşirse Galatasaray aradaki 20 milyon Euro'yu da PSG'ye ödemek durumunda kalacak.