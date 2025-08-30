onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Donnarumma İçin Çılgın Transfer Planı Ortaya Çıktı: Sonraki Satıştan %100 Pay

Galatasaray'ın Donnarumma İçin Çılgın Transfer Planı Ortaya Çıktı: Sonraki Satıştan %100 Pay

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 17:19

Galatasaray kaleci sorununu çözmek için Ederson ve Donnarumma'yı radarına aldı. Muslera'nın ardından hedefteki isimlerle bir türlü imza aşamasına gelemeyen Galatasaray, Donnarumma konusunda önemli bir plan yaptığı ortaya çıktı.

İtalya'dan gelen iddialara göre Galatasaray, İtalyan kaleciyi bonservis vermeden kadrosuna katabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray bir süredir kaleci transferini bitirmeye odaklanmış durumda.

Galatasaray bir süredir kaleci transferini bitirmeye odaklanmış durumda.

Ederson ve Donnarumma isimleri ön plana çıkarken; Ederson'un City'den henüz ayrılmaması Donnarumma'nın ise PSG'den ayrılması transferi çıkmaza sürükledi.

Ancak bu esnada iddialara göre Donnarumma konusunda Galatasaray önemli bir planla PSG'nin kapısını çaldı.

Galatasaray, PSG'ye sonraki satıştan %100 pay vermeyi teklif etti.

Galatasaray, PSG'ye sonraki satıştan %100 pay vermeyi teklif etti.

Sonraki satıştan paylar artık transfer süreçlerinin vazgeçilmez pazarlık maddeleri arasına girmiş durumda. Galatasaray da Donnarumma transferinde bu maddeyi kullanmak istiyor ama bir farkla... 

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin aktardığına göre, Galatasaray bonservis ödemeden transferi gerçekleştirmek istiyor. Teklif, Donnarumma’nın ileride başka bir kulübe satılması durumunda PSG’ye yüzde yüz pay verilmesini içeriyor.

Bu iddianın ardından başka bir iddia daha ortaya çıktı. 

Eğer sonraki satış düşük bir rakam olursa Galatasaray belirlenecek rakama kadar olan kısmın üstünü tamamlayacak. Örneğin anlaşılan rakam 40 milyon Euro ise 20 milyon Euro'ya satış gerçekleşirse Galatasaray aradaki 20 milyon Euro'yu da PSG'ye ödemek durumunda kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın