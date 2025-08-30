onedio
Galatasaray Devler Ligi’ne Almanya’da Başlayacak: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 13:52

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri geçtiğimiz gün yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. UEFA bugün ise takımlarını maç programını açıkladı. Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi’nde ilk maçına Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Galatasaray’ın grup aşamasındaki son maçı ise Manchester City ile deplasmanda olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadelede edecek Galatasaray’ın merakla beklenen maç programı belli oldu.

Sarı-kırmızılıların fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: 18 Eylül 2025 (22:00) / Eintracht Frankfurt - Galatasaray

2. Hafta: 30 Eylül 2025 (22.00) / Galatasaray - Liverpool

3. Hafta: 22 Ekim 2025 (19.45) / Galatasaray - Bodo/Glimt

4. Hafta: 5 Kasım 2025 (23.00) / Ajax - Galatasaray

5. Hafta: 25 Kasım 2025 (20.45) / Galatasaray - U.S Gilloise

6. Hafta: 9 Aralık 2025 (23.00) / Monaco - Galatasaray

7. Hafta: 21 Ocak 2026 (20.45) / Galatasaray - Atletico Madrid

8. Hafta: 28 Ocak 2026 (23.00) / Manchester City - Galatasaray

