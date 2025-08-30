Galatasaray Devler Ligi’ne Almanya’da Başlayacak: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri geçtiğimiz gün yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. UEFA bugün ise takımlarını maç programını açıkladı. Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi’nde ilk maçına Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Galatasaray’ın grup aşamasındaki son maçı ise Manchester City ile deplasmanda olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadelede edecek Galatasaray’ın merakla beklenen maç programı belli oldu.
