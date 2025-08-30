Sergen Yalçın Beşiktaş’a Geri Döndü: 2. Sergen Yalçın Dönemi Resmen Başladı

Beşiktaş, Solskjaer’in yerine takım başına Sergen Yalçın’ın getirildiğini açıkladı. Daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk da yaşayan Sergen Yalçın ikinci kez efsanesi olduğun takımın başına geçti. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.