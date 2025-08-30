onedio
Sergen Yalçın Beşiktaş’a Geri Döndü: 2. Sergen Yalçın Dönemi Resmen Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025

Beşiktaş, Solskjaer’in yerine takım başına Sergen Yalçın’ın getirildiğini açıkladı. Daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk da yaşayan Sergen Yalçın ikinci kez efsanesi olduğun takımın başına geçti. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Altyapısında yetiştiği Beşiktaş’ta efsaneler arasına giren Sergen Yalçın, yeniden Beşiktaş’ın başına geçti.

2020’de Beşiktaş’ın hocası olan ve hem lig hem de kupayı kazanan Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a duruldu.

'Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.'

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lausanne'a sahasında 1-0 yenilirken maçın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılmıştı.

