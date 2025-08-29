Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı, Instagram'da Kerem Aktürkoğlu'nu Sildiler
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı artık iş Fenerbahçe tarafındaki imzaya kaldı. Kerem de Benfica'nın açıklamasından sonra sosyal medya hesaplarında güncellemelere gitti. Birçok fotoğrafı silen Kerem, profillerinde Galatasaray'a dair bir şey bırakmadı.
Galatasaray ve milli takımdan takım arkadaşları Abdulkerim ve Yunus'tan da karşı cevap geldi.
Kerem kısa bir süre sonra resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak.
Eski takım arkadaşlarından yanıt geldi.
