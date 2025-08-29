onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı, Instagram'da Kerem Aktürkoğlu'nu Sildiler

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı, Instagram'da Kerem Aktürkoğlu'nu Sildiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 23:49

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı artık iş Fenerbahçe tarafındaki imzaya kaldı. Kerem de Benfica'nın açıklamasından sonra sosyal medya hesaplarında güncellemelere gitti. Birçok fotoğrafı silen Kerem, profillerinde Galatasaray'a dair bir şey bırakmadı. 

Galatasaray ve milli takımdan takım arkadaşları Abdulkerim ve Yunus'tan da karşı cevap geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem kısa bir süre sonra resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak.

Kerem kısa bir süre sonra resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de teknik direktör değişimi yaşanırken, sürpriz bir gelişme de transfer cephesinden geldi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica, Kerem’in Fenerbahçe’ye transferini duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolcu, eski takımı Galatasaray’ı sosyal medyada takipten çıkarıp tüm paylaşımlarını sildi.

Eski takım arkadaşlarından yanıt geldi.

Eski takım arkadaşlarından yanıt geldi.

Galatasaray’da uzun süre birlikte forma giyen ve yakın dostluklarıyla bilinen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’da takipten çıkardı. Kerem ise iki oyuncuyu takip etmeyi sürdürdü. Bu hamle, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp de Kerem’i takipten çıkarırken, milli futbolcu da Galatasaray’ı takibi bıraktı. Ayrıca Kerem, Galatasaray’ın geçen sezon Chobani Stadı’nda Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maç sonrası Yunus Akgün’ün paylaşımına yaptığı ve Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ı kastettiği “Kulübeden izlesin” yorumunu da kaldırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın