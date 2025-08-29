Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı, Instagram'da Kerem Aktürkoğlu'nu Sildiler

Galatasaray’da uzun süre birlikte forma giyen ve yakın dostluklarıyla bilinen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’da takipten çıkardı. Kerem ise iki oyuncuyu takip etmeyi sürdürdü. Bu hamle, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp de Kerem’i takipten çıkarırken, milli futbolcu da Galatasaray’ı takibi bıraktı. Ayrıca Kerem, Galatasaray’ın geçen sezon Chobani Stadı’nda Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maç sonrası Yunus Akgün’ün paylaşımına yaptığı ve Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ı kastettiği “Kulübeden izlesin” yorumunu da kaldırdı.