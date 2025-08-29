onedio
İtiraflar Geldi: Football Manager Hayranlarının Merak Ettiği "FM25 Neden İptal Edildi?" Sorusu Cevaplandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 21:30

Yeni bir Football Manager oyununun çıkışının üzerinden neredeyse iki yıl geçti.

Bu süreç; önce hayal kırıklığı ve üzüntüyle, ardından ise yeniden yükselen bir heyecanla doldu. Oyunun geliştiricisi Sports Interactive, Football Manager 26 için hazırlıklara başladı ve beklenti şimdiden hissedilmeye başladı. 13 Ağustos öğleden sonra X’te paylaşılan tanıtım videosu, yalnızca bir saat içinde 25 bin beğeni ve 1,4 milyon izlenme topladı.

Ancak bu noktaya gelmek kolay olmadı. Stüdyo, geride “utanç verici” denilebilecek 12 ayı bırakmak zorunda kaldı. Football Manager 25, bir sonraki büyük adım olarak duyurulmuştu. Fakat iki kez ertelendikten sonra, Kasım 2024 için belirlenen çıkış tarihinden üç ay sonra, Şubat 2025’te tamamen iptal edildi.

Stüdyonun direktörü Miles Jacobson ile yapılan bir röportajda iptal sebeplerine dair itiraflar geldi. 

Football Manager hayranlarının deyim yerindeyse geçtiğimiz yıl hevesleri kursaklarında kaldı.

FM25 için açıklanan tarihler sürekli ertelendi ve en sonunda da oyunun bu sene çıkmayacağı açıklandı. FM hayranları için resmi olmayan 'yamalarla' geçen süre nihayet sona erdi ve yeni bir oyun çıkıyor FM26 olarak. Peki FM25'te neler ters gitti?

Stüdyonun en tepesinden konuya dair açıklamalar geldi.

Jacobson röportaja FM hayranlarından özür dilyerek başladı.

Jacobson, The Athletic’e şunları söyledi: “Geçen yıl oyunu çıkaramadığımız için topluluğumuzdan özür dileme ihtiyacı hissediyorum. İnsanların hayatının önemli bir parçası haline geldik. Bunun farkındayız ve insanların bizim oyunlarımızı bir kaçış yolu olarak kullandıklarını bilerek bu sorumluluğu taşıyoruz. Ama geçen yıl oyunu çıkarmamak en doğru karardı”

Oyunda altyapı takımlarını eklemeyi unutmuşlar.

Jacobson için FM25’i iptal etme kararı Noel’den hemen önce geldi. Oyunun bir sürümünü aldı ve tatilden döndüğünde notlar çıkarabilmek için birkaç gün boyunca oynamayı planlıyordu.

25 yılı aşkın süredir Sports Interactive’te olan 54 yaşındaki Jacobson, kısa sürede oyunda bazı özelliklerin eksik olduğunu fark etti. Altyapı takımını bulamadığını örnek göstererek şunları ekledi: 

“Gerçekten oturdum ve kendi oyunumda bazı şeyleri bulamadım. Bu oldukça utanç vericiydi. Bir saat içinde oturup düşündüm: ‘Bunu yayımlayamayız.’”

"Çıkardığımız ürün asla 50 sterlin edebilecek bir sürüm olmayacaktı."

Bu noktaya gelindiğinde oyun zaten iki kez ertelenmişti ve aylar öncesinden yeni bir ertelemenin gerekeceğine dair işaretler vardı. FM25 için 4 Eylül 2024’te yayımlanan geliştirme güncellemesinde, birkaç saat önce ortaya çıkan üç büyük engel nedeniyle özel bir “zaman çizelgelerimizi yeniden gözden geçiriyoruz” bölümü yer aldı.

Bunlardan ilki, oyunun yayımlanabilmesi için gerekli olan bir hata düzeltme sürecinin birden fazla kişi tarafından unutulmasıyla yaşanan toplu insan hatasından kaynaklanıyordu.

Jacobson bu konuda, “bu tamamen bizim sorumluluğumuzda” derken şunu da ekledi: “İkinci engel bir hukuk meselesiydi, ancak tüm hukuki meselelerde olduğu gibi, ne olduğunu tam olarak söyleyemezsiniz. O gün Sega’nın (Football Manager’ın yayıncısı) hukuk ekibine gelen bir e-postaydı ve kesinlikle çıkışın ertelenmesine yol açacaktı.”

Üçüncü beklenmedik gelişmeyle ilgili ayrıntıya giremese de, o gün itibarıyla erteleme görüşmeleri başladı. FM25’in zamanında çıkmasının çok zor olacağı anlaşıldı. Jacobson, insanların hayat pahalılığı krizinde 50 sterlin harcamasını böyle bir sürüm için asla haklı gösteremeyeceğini söyledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
