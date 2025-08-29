İtiraflar Geldi: Football Manager Hayranlarının Merak Ettiği "FM25 Neden İptal Edildi?" Sorusu Cevaplandı

Yeni bir Football Manager oyununun çıkışının üzerinden neredeyse iki yıl geçti.

Bu süreç; önce hayal kırıklığı ve üzüntüyle, ardından ise yeniden yükselen bir heyecanla doldu. Oyunun geliştiricisi Sports Interactive, Football Manager 26 için hazırlıklara başladı ve beklenti şimdiden hissedilmeye başladı. 13 Ağustos öğleden sonra X’te paylaşılan tanıtım videosu, yalnızca bir saat içinde 25 bin beğeni ve 1,4 milyon izlenme topladı.

Ancak bu noktaya gelmek kolay olmadı. Stüdyo, geride “utanç verici” denilebilecek 12 ayı bırakmak zorunda kaldı. Football Manager 25, bir sonraki büyük adım olarak duyurulmuştu. Fakat iki kez ertelendikten sonra, Kasım 2024 için belirlenen çıkış tarihinden üç ay sonra, Şubat 2025’te tamamen iptal edildi.

Stüdyonun direktörü Miles Jacobson ile yapılan bir röportajda iptal sebeplerine dair itiraflar geldi.

