Alperen Şengün'ün Uçarak Yaptığı Blok Sonrası Salonun Tepkisi Kameralara Yakalandı

EuroBasket'in ev sahibi takımlarından Letonya'yı 93-73 yendik. Maça damgasını Cedi ve Alperen'in performansları vurdu. Alperen Şengün 16 sayı ile oynadığı maçın son bölümünde yaptığı blokla jeneriklere girmeyi başardı. Bloktan sonra tribünlerin tepkisi ise hem FIBA hem de NBA sosyal medya hesaplarının gündem konusu oldu.