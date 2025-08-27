onedio
Alperen Şengün'ün Uçarak Yaptığı Blok Sonrası Salonun Tepkisi Kameralara Yakalandı

Alperen Şengün'ün Uçarak Yaptığı Blok Sonrası Salonun Tepkisi Kameralara Yakalandı

27.08.2025 - 22:17

Türkiye, EuroBasket 2025'teki ilk maçında Letonya’yı 93-73 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar özellikle hücumda yüksek tempo yaparken, ilk yarıyı farkla önde kapattı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milliler, pota altındaki üstünlüğü ve dış atış isabetleriyle rakibini farklı geçti. Karşılaşmada genç oyuncuların performansı da dikkat çekti.

Alperen Şengün ise yaptığı blokla jeneriklik anlar yarattı.

EuroBasket 2025'e millilerimiz Letonya galibiyeti ile başladı.

EuroBasket 2025'e millilerimiz Letonya galibiyeti ile başladı.

EuroBasket'in ev sahibi takımlarından Letonya'yı 93-73 yendik. Maça damgasını Cedi ve Alperen'in performansları vurdu. Alperen Şengün 16 sayı ile oynadığı maçın son bölümünde yaptığı blokla jeneriklere girmeyi başardı. Bloktan sonra tribünlerin tepkisi ise hem FIBA hem de NBA sosyal medya hesaplarının gündem konusu oldu.

Alperen Şengün'ün nefis bloku ve ardından salonda yaşananlar...

