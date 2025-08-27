Alperen Şengün'ün Uçarak Yaptığı Blok Sonrası Salonun Tepkisi Kameralara Yakalandı
Türkiye, EuroBasket 2025'teki ilk maçında Letonya’yı 93-73 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar özellikle hücumda yüksek tempo yaparken, ilk yarıyı farkla önde kapattı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milliler, pota altındaki üstünlüğü ve dış atış isabetleriyle rakibini farklı geçti. Karşılaşmada genç oyuncuların performansı da dikkat çekti.
Alperen Şengün ise yaptığı blokla jeneriklik anlar yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EuroBasket 2025'e millilerimiz Letonya galibiyeti ile başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün'ün nefis bloku ve ardından salonda yaşananlar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın