İsveç'ten Premier Lig'de Bir Futbolcunun Şike Yaptığına Dair Kantlar Olduğu Öne Sürüldü

Gardare, söz konusu bulguları “bugüne kadar gördüğü en açık şike kanıtlarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, eski Premier League oyuncusu Dickson Etuhu’nun telefonunda maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan yazışmaların bulunduğunu belirterek, “Bu, şikeyi kanıtlamak için son derece net bir durumdu” dedi.

Ancak Gardare’ye göre bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisi dosyayı kapattı. Eski polis yetkilisi, şüpheli telefona hâlen emniyetin el koyduğunu öne sürdü ve soruşturmanın neden devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini vurguladı.