İsveç'ten Premier Lig'de Bir Futbolcunun Şike Yaptığına Dair Kantlar Olduğu Öne Sürüldü
İsveç’te Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, İngiltere Premier League’de bazı futbolcuların maçlarda şike yaptığını öne sürdü. Gardare’nin iddiasına göre, 2021 sonunda Stockholm’de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında ele geçirilen telefonlarda Premier League dahil Avrupa liglerinden oyuncuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden şike konuşmaları ortaya çıktı.
Premier Lig'le ilgili geçmişe dönük önemli bir şike iddiası ortaya atıldı.
Söz konusu futbolculardan birinin Dickson Etuhu olduğu öğrenildi.
Aynı futbolcu İsveç'te başka bir maçtan suçlu bulunmuştu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
