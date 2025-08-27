onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İsveç'ten Premier Lig'de Bir Futbolcunun Şike Yaptığına Dair Kantlar Olduğu Öne Sürüldü

İsveç'ten Premier Lig'de Bir Futbolcunun Şike Yaptığına Dair Kantlar Olduğu Öne Sürüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 21:17

İsveç’te Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, İngiltere Premier League’de bazı futbolcuların maçlarda şike yaptığını öne sürdü. Gardare’nin iddiasına göre, 2021 sonunda Stockholm’de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında ele geçirilen telefonlarda Premier League dahil Avrupa liglerinden oyuncuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden şike konuşmaları ortaya çıktı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Premier Lig'le ilgili geçmişe dönük önemli bir şike iddiası ortaya atıldı.

Premier Lig'le ilgili geçmişe dönük önemli bir şike iddiası ortaya atıldı.

İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, Premier League’de bazı futbolcuların maçlarda şike faaliyetlerine karıştığını iddia etti. Gardare’nin açıklamasına göre, 2021’in sonlarında Stockholm’de yasa dışı bir kumarhaneye düzenlenen operasyonda çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. İncelenen cihazlardan birinde, Premier League başta olmak üzere Avrupa liglerinde forma giyen futbolcuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maçlara yönelik şike yazışmaları yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu futbolculardan birinin Dickson Etuhu olduğu öğrenildi.

Söz konusu futbolculardan birinin Dickson Etuhu olduğu öğrenildi.

Gardare, söz konusu bulguları “bugüne kadar gördüğü en açık şike kanıtlarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, eski Premier League oyuncusu Dickson Etuhu’nun telefonunda maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan yazışmaların bulunduğunu belirterek, “Bu, şikeyi kanıtlamak için son derece net bir durumdu” dedi.

Ancak Gardare’ye göre bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisi dosyayı kapattı. Eski polis yetkilisi, şüpheli telefona hâlen emniyetin el koyduğunu öne sürdü ve soruşturmanın neden devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini vurguladı.

Aynı futbolcu İsveç'te başka bir maçtan suçlu bulunmuştu.

Aynı futbolcu İsveç'te başka bir maçtan suçlu bulunmuştu.

Gardare, elde edilen bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu’na iletildiğini ancak detayların gizlilik gerekçesiyle paylaşılmadığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan federasyon yetkilisi Johan Claesson, “2021’de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri olduğunu aktardı, fakat gizlilik nedeniyle ayrıntılar verilmedi. Bu yüzden harekete geçemedik” ifadelerini kullandı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise dosyanın kendilerine ulaşmadığını, ancak incelemek istediklerini duyurdu.

Öte yandan Gardare’nin geçmişte yürüttüğü 18 aylık soruşturma sonucunda, eski Manchester City oyuncusu Dickson Etuhu, 2020 yılında İsveç’te şike girişiminden suçlu bulunmuş ve beş yıl futboldan men edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

😝😄😀🤪😃😜😅😂😛🤣😆😁😝😝

Kerem Senol

kesin bu adam kısa zamanda GAYsaray,a gelir.🤣😂🤣