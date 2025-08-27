onedio
Grok, Gemini ve ChatGPT, Benfica-Fenerbahçe Maçı Öncesi Tahminlerde Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 19:07

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarının kapısına kadar dayandı, belki de son 90 ya da 120 dakika kaldı. Benfica ile evinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'de tur için bu gece sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin tur şansını günümüzün popüler yapay zeka uygulamaları Grok, Gemini ve ChatGPT'ye sorduk. 

İşte cevaplar...

İlk tahmin Grok'tan...

Benfica ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında, ilk maçtaki 0-0’lık eşitliğin rövanşında Portekiz’de karşı karşıya gelecek. Benfica’nın ev sahibi avantajı, Estádio da Luz’daki taraftar desteği ve sağlam savunma performansı, onları maçın favorisi yapıyor. Fenerbahçe ise Jose Mourinho’nun taktik disiplini ve Youssef En-Nesyri gibi hücum oyuncularıyla deplasmanda skor bulmaya çalışacak, ancak eksik oyuncuların etkisi hissedilebilir. Maçın gollü geçmesi bekleniyor ve tahminim Benfica’nın 2-1’lik skorla galip geleceği yönünde. Turu geçme konusunda da ilk maç sonucundan dolayı Benfica tur atlar.

ChatGPT'nin favorisi ise Fenerbahçe...

ChatGPT maçın sonucu için temsilcimizi öne çıkardı: 

'Benim tahminim, Benfica’nın ev sahibi avantajını iyi kullanarak Fenerbahçe’yi yeneceği yönünde. Benfica’nın Portekiz’deki güçlü savunma düzeni ve taraftar desteği, temsilcimizin işini zorlaştıracaktır. Fenerbahçe direnç gösterse de Benfica’nın gol bularak maçı kazanacağını ve turu geçen taraf olacağını düşünüyorum.

Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanır.'

Son tahmin ise Gemini'dan geldi...

Gemini'ın yorumu ise şöyle:

'İki takım da ilk maçın 0-0 bitmesiyle risk almadan oynamayacaktır. Bu durum, maçın ilk yarısında taktiksel bir mücadeleye sahne olacağı anlamına geliyor. Ancak ikinci yarıda, özellikle de skor 0-0 devam ederse, takımlar gol için daha fazla risk almaya başlayacaktır. Benfica, ev sahibi avantajıyla baskı kursa da, Fenerbahçe'nin hızlı hücumcularıyla kontra ataktan gol bulma potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle, maçın 2-1'lik bir skorla biteceğini ve Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Bu skor, Benfica'nın evinde baskın oynayacağı, ancak Fenerbahçe'nin bu baskıya golle karşılık vereceği senaryosuna dayanıyor. Futbolda her şey mümkün olsa da, Fenerbahçe'nin turu geçme şansı bu taktiksel avantajla daha ağır basıyor.'

