onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları Lider Bitirdi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada’ya da Set Vermedi

Filenin Sultanları Lider Bitirdi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada’ya da Set Vermedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 13:24

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası üçüncü maçında Kanada’yı set vermeden yenmeyi başardı. Filenin Sultanları, İspanya ve Bulgaristan maçını da 3-0 kazanmayı başarmıştı.

A Milli Takım Voleybol Takımı, Tayland’da düzenelenen Dünya Şampiyonası’nda E Grubunu lider biterek son 16 turuna yükseldi. Millilerin son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3’te 3 yaptı.

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3’te 3 yaptı.

İspanya ve Bulgaristan’dan sonra Kanada’yı da set vermeden yenmeyi başaran Filenin Sultanları son 16 turuna adını yazırdı. Milli Takımın son 16 turundaki rakibi ise Slovenya oldu. Mücadele 1 Eylül Pazartesi saat 13.30'da oynanacak.

Filenin Sultanları, Slovenya’yı da yenmesi halinde çeyrek finalde ABD-Kanada maçının galibi ile oynayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
13
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tevfik Fikret

Tebrikler 👏🏻 🎉

Aykut n.

edayi özlemiştik bir geldi pir geldi helal olsun 🤟😍

fitzpatrick

Grup maçlarından kayıpsız çıkmak.. Büyük kaptan ne biçim döndü öyle yaw.. Kenardan kim girerse girsin canavar gibiydi, 2023 yazını yaşattılar. Yoğun rotasyon... Devamını Gör