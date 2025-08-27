Filenin Sultanları Lider Bitirdi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada’ya da Set Vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası üçüncü maçında Kanada’yı set vermeden yenmeyi başardı. Filenin Sultanları, İspanya ve Bulgaristan maçını da 3-0 kazanmayı başarmıştı.
A Milli Takım Voleybol Takımı, Tayland’da düzenelenen Dünya Şampiyonası’nda E Grubunu lider biterek son 16 turuna yükseldi. Millilerin son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.
Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3’te 3 yaptı.
Tebrikler 👏🏻 🎉
edayi özlemiştik bir geldi pir geldi helal olsun 🤟😍
Grup maçlarından kayıpsız çıkmak.. Büyük kaptan ne biçim döndü öyle yaw.. Kenardan kim girerse girsin canavar gibiydi, 2023 yazını yaşattılar. Yoğun rotasyon... Devamını Gör