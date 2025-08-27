Şampiyonlar Ligi'nin En Uzak Deplasmanı Kairat, Avrupa Devlerini Şimdiden Korkuttu
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adeta bir peri masalı yaşandı. Kazakistan takımı Kairat Almaty, 1. Ön Eleme Turu'ndan başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımı eleyerek gruplara kalmayı başardı. Son kurbanları ise yol yorgunu Celtic oldu. Celtic, bu deplasman için yaklaşık 5700 kilometrelik bir yolu 12 saatlik uçuşla kat etti.
Kairat'ın gruplara kalması eşleşmede gelme ihtimali olan takımları şimdiden kara kara düşündürüyor.
Kairat Almaty, 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak kendisini gruplara atmayı başardı.
Celtic'in 5700 kilometrelik çabası işe yaramadı.
Gruplarda eşleşen takımı uzun bir yol programı bekliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan deplasmanı Türkiye'ye yabancı değil.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
