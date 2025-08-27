Şampiyonlar Ligi'nin En Uzak Deplasmanı Kairat, Avrupa Devlerini Şimdiden Korkuttu

Elbette yol ve yolculuk karşılıklı ama buna alışkın olmayan Avrupalılar için Kazakistan deplasmanı büyük bir kabus. Celtic, 12 saatlik bir uçuşla 5700 kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Glasgow'daki gibi bu maç da 0-0 bitti ve penaltılara kaldı. Penaltılar sonucunda gülen ise Kairat Almaty oldu.