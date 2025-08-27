onedio
Şampiyonlar Ligi'nin En Uzak Deplasmanı Kairat, Avrupa Devlerini Şimdiden Korkuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 17:48

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adeta bir peri masalı yaşandı. Kazakistan takımı Kairat Almaty, 1. Ön Eleme Turu'ndan başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımı eleyerek gruplara kalmayı başardı. Son kurbanları ise yol yorgunu Celtic oldu. Celtic, bu deplasman için yaklaşık 5700 kilometrelik bir yolu 12 saatlik uçuşla kat etti. 

Kairat'ın gruplara kalması eşleşmede gelme ihtimali olan takımları şimdiden kara kara düşündürüyor.

Kairat Almaty, 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak kendisini gruplara atmayı başardı.

1. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 2. Ön Eleme Turu'nda Finlandiya temsilcisi KuPS'u, 3. Ön Eleme Turu'nda Slovak ekibi Sloven Bratislava'yı geçen Kairat, Play Off turunda İskoç devi Celtic ile eşleşti. 

Glasgow'da 0-0 biten maçın rövanşı Kazakistan'da oynandı.

Celtic'in 5700 kilometrelik çabası işe yaramadı.

Elbette yol ve yolculuk karşılıklı ama buna alışkın olmayan Avrupalılar için Kazakistan deplasmanı büyük bir kabus. Celtic, 12 saatlik bir uçuşla 5700 kilometrelik bir yolculuk yaptı. 

Glasgow'daki gibi bu maç da 0-0 bitti ve penaltılara kaldı. Penaltılar sonucunda gülen ise Kairat Almaty oldu.

Gruplarda eşleşen takımı uzun bir yol programı bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne kalan Kairat'ın bazı merkezlere uzaklığı ise şu şekilde oldu: 

İstanbul: 3900 KM

Madrid: 6400 KM

Londra: 5600 KM

Barselona: 5900 KM

Paris: 5500 KM

Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan deplasmanı Türkiye'ye yabancı değil.

Daha önce yine bir Kazak ekibi olan Astana, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış ve Galatasaray'la eski formatta aynı gruba düşmüştü. Benfica, Atletico Madrid ve Galatasaray'ın olduğu grupta Astana iki maçta da sarı kırmızılılarla berabere kaldı. Evinde Benfica ve Atletico ile de berabere kalan Astana evinde yenilmeden 4 puanla gruba veda etmişti. 

Astana'nın maçları saat farkı gereği Türkiye saati ile 17.00'de oynanmıştı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
