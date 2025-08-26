onedio
Jose Mourinho’nun Fenerbahçe Transfer Politikasını Eleştirmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 22:54

Yarın akşam Benfica ile çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun yaptığı açıklamalar gündem oldu. Basın toplantısında, “Yönetim iki Benfica maçı için elimi güçlendirecek çabayı sarf etmedi” diyen Mourinho, Portekiz basınından A Bola’ya yaptığı açıklamada ise, “Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum.' ifadelerini kullandı.

Kritik maç öncesinde Jose Mourinho’nun yönetimi transfer konusunda eleştirmesi ise sosyal medya mesajlarını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00’de Benfica ile çok kritik bir maça çıkacak.

Turu geçmesi halinde uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetime transfer tepkisi konuşuluyor. 

 “Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullanana Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın için ise “Onu tanımıyorum” dedi. 

Son olarak Portekiz’in önemli gazetesi A Balo’ya açıklamalarda bulunan Mourinho, “Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum.” demesi sosyal medya tepkilerini de beraberinde getirdi.

'Jose Mourinho an itibarıyla, bir camiada taraftar ile klüp başkanı ve yönetimi nasıl karşı karşıya getirilin destansı kitabını yazıyor….'

'17 sene sonra Şampiyonlar Ligi’ne girme şansının olduğu bir maç öncesinde Jose Mourinho’nun söyledikleri büyük hayal kırıklığı hatta skandal!

Bir taraftar sosyal medyada bunları yazabilir, yorumcular bu yönde eleştiriler getirebilir, tespit yapabilir; ki hemen herkes yapıyor zaten! Mesele haklı, haksız meselesi değil…

Fenerbahçe’nin hocası medya önünde böyle bir dil kullanarak kendini kenara çekip, kulübü, takımı, yönetimi değersizleştiremez.

Fenerbahçe turu geçerse “benim sayemde” elenirse “hesabı gidin başkandan sorun” zihniyetidir bu!'

'Kendini kovdurmaya çalışan Mourinho…'

'Hamdi Akın’la ilgili sorunun Mourinho cephesinden bilerek sordurulduğunu düşünüyorum.

Mourinho üzerinden tüm eleştiriyi ‘istediği takımı kurmayan’ Ali Koç’a yönlendiriyor.

Açık mesajı da belli: ‘Seni başkan seçtiren benim, şimdi de istersem ben götürürüm’

Böylesine önemli bir maçtan önce bunların konuşulmasını isteyen Mourinho ve buna engel olamayan yönetim arasında sağlıklı bir ilişki yürümez.'

'Bence geçen sezon bitiminde gitmeliydin ama gitmediğin iyi olmuş. En azından şu yaptıkları yanlışları özel bir toplantıda değil de, tüm dünyanın gözü önünde söylemen 👍 He bu arada bu açıklamaları Mourinho değil de başka birisi yapmış olsaydı yarın takımın başında olabilir miydi acaba?'

'Mourinho en ağır röportajını henüz vermedi? Gittiğinde neler söyleyecek acaba?'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
