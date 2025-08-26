Jose Mourinho’nun Fenerbahçe Transfer Politikasını Eleştirmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turu geçmesi halinde uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun yönetime transfer tepkisi konuşuluyor.

“Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullanana Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın için ise “Onu tanımıyorum” dedi.

Son olarak Portekiz’in önemli gazetesi A Balo’ya açıklamalarda bulunan Mourinho, “Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum.” demesi sosyal medya tepkilerini de beraberinde getirdi.