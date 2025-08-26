Jose Mourinho’nun Fenerbahçe Transfer Politikasını Eleştirmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yarın akşam Benfica ile çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun yaptığı açıklamalar gündem oldu. Basın toplantısında, “Yönetim iki Benfica maçı için elimi güçlendirecek çabayı sarf etmedi” diyen Mourinho, Portekiz basınından A Bola’ya yaptığı açıklamada ise, “Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum.' ifadelerini kullandı.
Kritik maç öncesinde Jose Mourinho’nun yönetimi transfer konusunda eleştirmesi ise sosyal medya mesajlarını da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00’de Benfica ile çok kritik bir maça çıkacak.
