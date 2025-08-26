onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray’da Yves Bissouma Sürprizi: Tottenham’ın Yıldızı Bissouma Galatasaray’da İddiası

Galatasaray’da Yves Bissouma Sürprizi: Tottenham’ın Yıldızı Bissouma Galatasaray’da İddiası

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 18:39

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da kadrosunu Sane ile güçlendirmişti. Osimhen’in bonservisini alarak Türkiye’nin en pahalı transferine imza atan Galatasaray’ın, Yves Bissouma ile anlaştığı iddia edildi.

RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray Yves Bissouma ile her konuda anlaştı ve Tottenham ile pazarlığa başladı. Yves Bissouma’nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de 12 Eylül’de sona erecek transferi dönemi öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye’de 12 Eylül’de sona erecek transferi dönemi öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Galatasaray’ın Premier Lig’in başarılı orta sahalardan Yves Bissouma ile anlaştığı iddia edildi. RMC Sport’ta yer alan habere göre, Galatasaray’ın Malili futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.

Galatasaray’ın, Tottenham’ı Bissouma transferinde zorunlu satın alma opsiyonu ile ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Bissouma’nun adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Yves Bissouma’nın eşinin paylaşımı 👇

Yves Bissouma’nın eşinin paylaşımı 👇

Yves Bissouma kimdir?

Yves Bissouma kimdir?

30 Ağustos 1996 doğumlu olan Yves Bissouma, Fildişi Sahili’nde dünyaya geldi ancak futbol eğitimini Mali’de alması sebebiyle Mali Milli Takımı’nı tercih etti. İlk olarak 2016 yılında oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda dikkat çeken Bissouma, Fransa’nın Lille ekibine transfer oldu.

İki sezon oynadığı Lille’deki başarılı performansı ile Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Bissouma, Brighton ile Ada’ya transfer oldu. 4 sezon da Brighton’da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 35 milyon euro karşılığında Tottenham’ı geçti.

Geçtiğimiz sezon Tottenham forması 28 Premier Lig maçına çıkan Bissouma attığı 2 golle dikkat çekmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İsco

Ben bir şey anlamadım eşinin paylaşımından anlayan varsa bana da anlatsın…

The Original

sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış, Galatasaray da zorunlu satınalma opsyonlu kiralama mı yapacakmış?

bjk81

Yaptığınız haberi skm hiçbir şey anlamadım