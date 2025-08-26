Galatasaray’da Yves Bissouma Sürprizi: Tottenham’ın Yıldızı Bissouma Galatasaray’da İddiası

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da kadrosunu Sane ile güçlendirmişti. Osimhen’in bonservisini alarak Türkiye’nin en pahalı transferine imza atan Galatasaray’ın, Yves Bissouma ile anlaştığı iddia edildi.

RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray Yves Bissouma ile her konuda anlaştı ve Tottenham ile pazarlığa başladı. Yves Bissouma’nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.