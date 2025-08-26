Galatasaray’da Yves Bissouma Sürprizi: Tottenham’ın Yıldızı Bissouma Galatasaray’da İddiası
Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da kadrosunu Sane ile güçlendirmişti. Osimhen’in bonservisini alarak Türkiye’nin en pahalı transferine imza atan Galatasaray’ın, Yves Bissouma ile anlaştığı iddia edildi.
RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray Yves Bissouma ile her konuda anlaştı ve Tottenham ile pazarlığa başladı. Yves Bissouma’nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Türkiye’de 12 Eylül’de sona erecek transferi dönemi öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Yves Bissouma’nın eşinin paylaşımı 👇
Yves Bissouma kimdir?
