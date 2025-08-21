Okurken Dudağınız Uçuklayacak! Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in Evlilik Sözleşmesi İfşa Oldu

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Portekizli futbolcu, iki çocuğunun annesi olan ve 9 yıldır birlikte olduğu ünlü model Georgina Rodriguez ile nişanlandı. Yıldız futbolcunun, ünlü model Rodriguez'e verdiği nişan yüzüğü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Parmağındaki yüzüğü paylaşan İspanyol model, 'Evet, kabul ediyorum! Hayatımın her anında ve her zaman.' ifadelerini kullandı.