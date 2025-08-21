onedio
Okurken Dudağınız Uçuklayacak! Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in Evlilik Sözleşmesi İfşa Oldu

Cristiano Ronaldo
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2025 - 20:47

Çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun müstakbel eşi ile yaptığı, okurken küçük dilinizi yutmanıza neden olacak büyüklükte bir evlilik sözleşmesi imzalandığı ortaya çıktı. Evlilik sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen maddeler dış basında ifşa edildi. 

Şimdi sakin olun, arkanıza yaslanın ve Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez arasında imzalanan evlilik sözleşmesinin detaylarını okuyun…

Dikkat: Okurken biraz canınız sıkılabilir…

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile nişanlandı.

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Portekizli futbolcu, iki çocuğunun annesi olan ve 9 yıldır birlikte olduğu ünlü model Georgina Rodriguez ile nişanlandı. Yıldız futbolcunun, ünlü model Rodriguez'e verdiği nişan yüzüğü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Parmağındaki yüzüğü paylaşan İspanyol model, 'Evet, kabul ediyorum! Hayatımın her anında ve her zaman.' ifadelerini kullandı.

Şimdi ise ikilinin ne zaman düğün yapacağı merakla beklenirken aralarında yapılan evlilik sözleşmesi gündem oldu.

Dünya basınında gündem olan haberlerde Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez için anlaşmaya yazdıkları okurken sizin de küçük dilinizi yutmanıza neden olacak. 

İşte Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez arasındaki evlilik sözleşmesinde yer alan maddeler: 

• Aylık 121 bin dolar ödenek

• 5,6 milyon dolarlık gayrimenkul

• Ömür boyu emeklilik - 110.000 ABD Doları/Aylık

• Çocuk desteği - 500.000 ABD Doları/Ay

• Yaşam tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar

• 2 lüks araba

• Yılda iki kez tatil

• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat

Ali Can YAYCILI
