Afrika Sıcakları Geri Döndü: 22 Ağustos Cuma Hava Durumu Bilgileri ‘Biraz’ Terletecek!

Türkiye, yeniden kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde belirgin şekilde artacak. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de ise 37 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, günlük yaşamı zorlayacak seviyelere doğru ilerliyor. Aydın, Manisa ve Balıkesir’de 40 derece; Muğla sahillerinde ise 39 derece ölçülmesi öngörülüyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek bu hava dalgası, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için ciddi riskler taşıyor.