onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Afrika Sıcakları Geri Döndü: 22 Ağustos Cuma Hava Durumu Bilgileri ‘Biraz’ Terletecek!

Afrika Sıcakları Geri Döndü: 22 Ağustos Cuma Hava Durumu Bilgileri ‘Biraz’ Terletecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2025 - 20:16

Türkiye, yeniden kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde belirgin şekilde artacak. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de ise 37 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, günlük yaşamı zorlayacak seviyelere doğru ilerliyor. Aydın, Manisa ve Balıkesir’de 40 derece; Muğla sahillerinde ise 39 derece ölçülmesi öngörülüyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek bu hava dalgası, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için ciddi riskler taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’ye yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Özellikle yarın birçok ilde yüksek sıcaklık seviyeleri olacak.

Türkiye’ye yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Özellikle yarın birçok ilde yüksek sıcaklık seviyeleri olacak.

Yarın, Ege başta olmak üzere sıcaklıkların 40 dereceye, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların 41-42 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Sıcak hava sevenlere müjde, sıcaktan bunalanlara geçmiş olsun demenin tam zamanı. Türkiye yarın itibarıyla yeniden Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. 

Meteoroloji verilene göre; Ege Bölgesi'nde birçok kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bunaltan sıcakların etkisi altında olacak ve sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. 

Yarın Ankara'da sıcaklık 34 dereceye yükselecek. İzmir 37, Aydın ve Manisa ile Balıkesir 40 derece olacak. Muğla sahillerinde 39 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul yarın 31 derece olacak.

Hava Forum hesabından da bu bilgiler paylaşıldı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın