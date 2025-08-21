onedio
Bursa’da Palyaço Kıyafetiyle Çocukların Peşine Düşen Şüpheli Korku Saçtı!

Ali Can YAYCILI
21.08.2025 - 18:37 Son Güncelleme: 21.08.2025 - 18:44

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde mahalleliyi ayağa kaldıran ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde palyaço kıyafetiyle sokakta dolaşan bir kişi, iddialara göre elindeki bıçakla çocukların peşine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde annelerin panikle çocuklarını kapıp eve kaçtığı, şüphelinin ise kapıya gelip pencereden el salladığı anlar dikkat çekti. Mahalle muhtarı Emine Aytekin de “hareketleri tuhaftı, biz de tedirgin olduk” diyerek olayı polise bildirdi. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

İşte Bursa'da yaşanan korkunç olayın görüntüleri 👇

Bursa’da elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli kişi paniğe yol açtı.

Şüphelinin sokağa girdiği anda, 2 annenin çocuklarıyla birlikte eve kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahallede palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

Mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” dedi.

