Bursa’da Palyaço Kıyafetiyle Çocukların Peşine Düşen Şüpheli Korku Saçtı!
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde mahalleliyi ayağa kaldıran ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde palyaço kıyafetiyle sokakta dolaşan bir kişi, iddialara göre elindeki bıçakla çocukların peşine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde annelerin panikle çocuklarını kapıp eve kaçtığı, şüphelinin ise kapıya gelip pencereden el salladığı anlar dikkat çekti. Mahalle muhtarı Emine Aytekin de “hareketleri tuhaftı, biz de tedirgin olduk” diyerek olayı polise bildirdi. Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
İşte Bursa'da yaşanan korkunç olayın görüntüleri 👇
Bursa’da elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli kişi paniğe yol açtı.
Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi.
Mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
