onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sanki Buruk Bir Aşk Hikayesi: Google Street View Aracı, Endonezya'da Bir Çiftin Yok Oluş Hikayesini Kaydetti

Sanki Buruk Bir Aşk Hikayesi: Google Street View Aracı, Endonezya'da Bir Çiftin Yok Oluş Hikayesini Kaydetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2025 - 18:11

İçerik Devam Ediyor

Google'ın Street View aracı tüm dünyadan görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Dünyanın herhangi bir yerini görmek isteyenler de Street View'ın kaydettiği görüntülere bakarak merak ettiği mekanı tüm gerçekliğiyle görüyor. Endonezya'da küçük bir kasabada yıllar içinde kaydettiği görüntüler ise yürek burkan cinstendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google Street View aracının Endonezya'da bir kasabada kaydettiği görüntüler:

Google'un Street View aracının kaydettiği görüntüler 2015 yılında yaşlı bir çiftin evlerinin önünde oturmasıyla başlıyor.

Google'un Street View aracının kaydettiği görüntüler 2015 yılında yaşlı bir çiftin evlerinin önünde oturmasıyla başlıyor.

Yıllar içinde önce adamın hayatını kaybetmesiyle kadının yalnız görüntüleri fotoğraflarda yer alıyor. Son yıllarda kadının vefatından sonra evin kapısının kapalı olması ve ardından 2025'te evin yıkılması görenleri epey duygulandırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın