"Kanımı Sattım Yılmaz, Kan Sattım": ABD'de Yaşayan Türk Genci, Para Karşılığında Kanını Sattı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2025 - 17:22 Son Güncelleme: 21.08.2025 - 17:26

ABD’de yaşayan genç bir Türk, para kazanmak için ilginç bir yola başvurdu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, ABD'de yaşayan bir Türk, para karşılığında sattığı kanını ve yaşadıklarını videoya kaydetti. Sosyal medyada viral olan bu görüntüler gündem yarattı. Olaya 'Süper bir fikir' yorumlarını yapanlar da oldu 'Para için bunu da mı yaptınız' diyenler de. Ancak videoyu izleyen birçok kişinin aklına Gibi dizisinde Ersoy'un 'Para için kanımı sattım Yılmaz' repliği geldi.

İşte sosyal medyada da gündem olan 'Para karşılığında kanımı sattım" videosu:

