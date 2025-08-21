onedio
Afrikalı Kadın Ayrıldığı Türk Erkek Arkadaşının Mesajını İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
21.08.2025 - 12:32

Afrikalı bir kadın sosyal medya kullanıcısı ayrıldığı erkek arkadaşının ısrar dolu mesajlarını paylaştı. Sesli mesajda geçen ifadeler sosyal medyada konuşulurken bazı kullanıcılar bir kişinin mesajlarını yaymanın suç olduğunu öne sürdü. 'Türk erkeğine şans verince' başlıklı video X'te de tartışıldı.

via:Necip5

Paylaşılan mesaj şöyle;

Tepkiler ise şöyle;

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
