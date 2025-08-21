Almanya'da Çalışan Bir Türk, Yediği Bir Öğünün Masrafını Paylaştı

Almanya'da yaşayan bir Türk, yediği bir öğünün fiyatını paylaştı. Menüde tavuklu salata, meyveli yoğurt ve ekmek olduğu görüldü. Yediklerinin fiyatını tek tek söyleyen kişi, bu ürünlerin ise Almanya için pahalı olduğunu söyledi.
Sosyal medyada konuşulan videoya ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menüde tavuklu bir salata, meyveli bir yoğurt ve ekmek var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın