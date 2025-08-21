onedio
Almanya'da Çalışan Bir Türk, Yediği Bir Öğünün Masrafını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 12:00

Almanya'da yaşayan bir Türk, yediği bir öğünün fiyatını paylaştı. Menüde tavuklu salata, meyveli yoğurt ve ekmek olduğu görüldü. Yediklerinin fiyatını tek tek söyleyen kişi, bu ürünlerin ise Almanya için pahalı olduğunu söyledi. 

Sosyal medyada konuşulan videoya ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

Menüde tavuklu bir salata, meyveli bir yoğurt ve ekmek var.

Salata 7 euro, ekmek ve yoğurt da 3 euro. Yani toplamda bu öğün 10 euroya denk geliyor. Fakat bu fiyatın Almanya için pahalı olduğu söyleniyor. 

Öte yandan videoyu çeken kişinin euroyu Türk Lirasına çevirerek fiyat hesaplaması, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
