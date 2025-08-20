onedio
İsviçre'de Yaşayan Bir Gurbetçinin 5 Gün Çalışarak Kazandığı Para ve Aldığı Bilgisayar Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
20.08.2025 - 13:14 Son Güncelleme: 20.08.2025 - 13:24

İsviçre'de yaşayan bir gurbetçi, 5 gün çalışarak 1000 Frank (ortalama 50.700 TL) kazandı. Gurbetçinin bu 5 günde kazandığı para ile aldığı bilgisayar da sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyada gündem İsviçre'de yaşayan gurbetçinin videosu:

