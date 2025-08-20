onedio
Genç Annenin Gözyaşlarına Boğuldu: Çok Sevdiği Kedisi, 7 Aylık Bebeğine Saldırınca Şok Yaşadı

Genç Annenin Gözyaşlarına Boğuldu: Çok Sevdiği Kedisi, 7 Aylık Bebeğine Saldırınca Şok Yaşadı

20.08.2025 - 12:03

Sosyal medyada sık sık bebeklerin ve hayvanların ne kadar iyi anlaştığını izleriz. Gerçekten gözlerimizden kalpler çıkaran bu görüntüler içimizi ısıtır, yüzümüze bir tebessüm yayılır. Ancak bazen ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, kedisinin 7 aylık bebeğine saldırdığını ve sürekli tısladığını gözyaşları içinde anlattı. 'Ne yapacağımı bilmiyorum' diyen kadın, durumu ilk başta anlayamadığını, kedisini çok sevdiğini ama böyle ne olacağını bilemediğini söyledi.

Genç bir kadın, çok sevdiği kedisinin, bebeğine saldırdığını gözyaşları içinde anlattı.

7 aylık bebeğine saldıran kedisinin bunu neden yaptığını bilmediğini söyleyen kadın, "Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Bebeğine doğduğundan beri kedisinin alışamadığından bahseden genç kadın, ilk başta bebeğinin kafasını bir yere çarptığını düşündüğünü, daha sonra kedisinin yaptığını görünce yaşadığı şoku anlattı.

