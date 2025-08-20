Genç Annenin Gözyaşlarına Boğuldu: Çok Sevdiği Kedisi, 7 Aylık Bebeğine Saldırınca Şok Yaşadı

Sosyal medyada sık sık bebeklerin ve hayvanların ne kadar iyi anlaştığını izleriz. Gerçekten gözlerimizden kalpler çıkaran bu görüntüler içimizi ısıtır, yüzümüze bir tebessüm yayılır. Ancak bazen ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, kedisinin 7 aylık bebeğine saldırdığını ve sürekli tısladığını gözyaşları içinde anlattı. 'Ne yapacağımı bilmiyorum' diyen kadın, durumu ilk başta anlayamadığını, kedisini çok sevdiğini ama böyle ne olacağını bilemediğini söyledi.