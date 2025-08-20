onedio
94 Yaşındaki Ali Amca Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: "Canım Ne İstediyse Yedim"

20.08.2025 - 11:33

Uzun yaşamakla ilgili hala netlik bulunmuyor. Kimi zaman uzmanlar uzun yaşamayı sağlayacak öneriler sunuyor, kimi zaman da uzun yıllar yaşayan insanlar kendi hayatlarında neler yaptıklarını anlatıyorlar. Bu kez de 94 yaşındaki Ali Gül, 94 yıllık hayatının sırrını açıkladı.

Kaynak: Ekol TV

Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/19580731...
94 yaşındaki Ali Erel, uzun yaşamın sırrını açıkladı.

1931 doğumlu Ali Amca, canı ne isterse bulup yediğini söyledi.

Yoğurtsuz yemek yemediğini ve ömrü boyunca çok çalıştığını belirten Ali Amca'nın gençlere taş çıkaracak enerjisine maşallah dememek elde değil. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak da ona göre uzun yaşamanın sırlarından biri.

