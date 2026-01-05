Çip Takılan Bir Deniz Kaplumbağasının Ege Denizi'ndeki Bir Yıllık Rotası Görüntülendi

DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) yayınladığı uydu görüntülerinde bir deniz kaplumbağasının Ege kıyılarında yaptığı bir yıllık yolculuğu paylaştı. Çip takılan deniz kaplumbağasının Yunan adalarıyla devam eden rotasını Bodrum'da sonlandırdığı görüntülendi.
DEKAMER'in videoya açıklaması şöyle;
