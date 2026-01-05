onedio
Çip Takılan Bir Deniz Kaplumbağasının Ege Denizi'ndeki Bir Yıllık Rotası Görüntülendi

Çip Takılan Bir Deniz Kaplumbağasının Ege Denizi'ndeki Bir Yıllık Rotası Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.01.2026 - 14:38

DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) yayınladığı uydu görüntülerinde bir deniz kaplumbağasının Ege kıyılarında yaptığı bir yıllık yolculuğu paylaştı. Çip takılan deniz kaplumbağasının Yunan adalarıyla devam eden rotasını Bodrum'da sonlandırdığı görüntülendi.

İşte o görüntüler 🐢

DEKAMER'in videoya açıklaması şöyle;

Denizle tekrar buluştuğu günden bu yana yaklaşık 1.829 km yol kat eden Tuba 2025’in Muğla kıyıları boyunca, özellikle MarmarisBodrum hattında yoğun dolaşım gösterdiği belirlendi. Güzergâh boyunca Gökova Körfezi, Bodrum Yarımadası, İstanköy (Kos) ve Rodos Adası çevresinde tekrarlayan hareketler kaydedildi. 

Bu durum, tek yönlü bir göçten ziyade kıyı ve ada çevrelerinin aktif kullanımını işaret ediyor. İzleme periyodunun sonunda Tuba 2025’in Bodrum Karaada’nın güney kıyıları civarında bulunduğu tespit edildi.

Bu veriler, deniz kaplumbağalarının yalnızca uzun mesafeli göçler değil, aynı zamanda belirli alanları tekrar tekrar kullandığını da ortaya koyuyor. Uydu takibi sayesinde bu alanları daha iyi tanıyor ve bilimsel verilerle koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

