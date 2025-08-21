İki Top Dondurmaya Servet Ödedi! Muğla'da Tatil Yapan Bir Adam Dondurmanın Fişini Paylaştı

Hayat pahalılığı hepimizin bildiği bir gerçek. En temel yaşam malzemelerinin bile fiyatı her geçen gün artıyor. Ancak turistik beldelerde bu fiyatları ikiye hatta 10'a katlanıyor. Sosyal medyada vatandaşlar restoranların, kafelerin fahiş fişlerini paylaşırken bunun son örneği Muğla'da yaşandı. TikTok'ta '@nurkoroglu_' isimli kullanıcı eşinin iki top dondurmaya servet ödeyeceğini bilmeden sadece kızını mutlu etmek istediğini paylaştı... Dondurmanın fişini paylaşan kullanıcı fiyat karşısında şok geçirdi.