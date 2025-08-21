onedio
İki Top Dondurmaya Servet Ödedi! Muğla'da Tatil Yapan Bir Adam Dondurmanın Fişini Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 11:04

Hayat pahalılığı hepimizin bildiği bir gerçek. En temel yaşam malzemelerinin bile fiyatı her geçen gün artıyor. Ancak turistik beldelerde bu fiyatları ikiye hatta 10'a katlanıyor. Sosyal medyada vatandaşlar restoranların, kafelerin fahiş fişlerini paylaşırken bunun son örneği Muğla'da yaşandı. TikTok'ta '@nurkoroglu_' isimli kullanıcı eşinin iki top dondurmaya servet ödeyeceğini bilmeden sadece kızını mutlu etmek istediğini paylaştı... Dondurmanın fişini paylaşan kullanıcı fiyat karşısında şok geçirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

İki top dondurmanın fiyatı 1050 TL!

Turistik beldelerde fiyatlar aldı başını geçti. Bir restorana gidip yemek içmek hayal olurken dondurma yemek bile imkansız hale geldi. Muğla Göcek'te iki top dondurmaya bin 50 TL ödeyen adam fiyatı görünce şok oldu. '@ nurkoroglu_' isimli kullanıcı videoyu 'Kocamın Göcek'te dondurmanın fiyatını bilmeden alırken mutluluğun yüze yansıması' notuyla paylaştı

ntp

bozcaadada 100, assosta 75 ödedik ve ikisi de mükemmeldi, 1050 nedir aq

futboltopu20

gidin bimden kornet alın bu yamyamlara para yedirmeyin

Yaşar

Cenetten ademin ile havva'nın arakladığı elmadan yapılsa yine o kadar pahalı olamaz bu işin enflasyon ile alakası yok. Bu gerçekten ahlaksızlık