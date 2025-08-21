İki Top Dondurmaya Servet Ödedi! Muğla'da Tatil Yapan Bir Adam Dondurmanın Fişini Paylaştı

Hayat pahalılığı hepimizin bildiği bir gerçek. En temel yaşam malzemelerinin bile fiyatı her geçen gün artıyor. Ancak turistik beldelerde bu fiyatları ikiye hatta 10'a katlanıyor. Sosyal medyada vatandaşlar restoranların, kafelerin fahiş fişlerini paylaşırken bunun son örneği Muğla'da yaşandı. TikTok'ta '@nurkoroglu_' isimli kullanıcı eşinin iki top dondurmaya servet ödeyeceğini bilmeden sadece kızını mutlu etmek istediğini paylaştı... Dondurmanın fişini paylaşan kullanıcı fiyat karşısında şok geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki top dondurmanın fiyatı 1050 TL!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bozcaadada 100, assosta 75 ödedik ve ikisi de mükemmeldi, 1050 nedir aq
gidin bimden kornet alın bu yamyamlara para yedirmeyin
Cenetten ademin ile havva'nın arakladığı elmadan yapılsa yine o kadar pahalı olamaz bu işin enflasyon ile alakası yok. Bu gerçekten ahlaksızlık