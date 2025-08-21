onedio
Dünyanın En İyi Yargıcı Olarak Bilinen Frank Caprio'nun Bir Türk Vatandaşıyla Olan Duruşması Gündem Oldu

Merve Ersoy
21.08.2025 - 11:35

Dünyanın en tanınan yargıcı olan ABD'li Frank Caprio dün hayatını kaybetti. Caught in Providence programıyla tüm dünyada tanınan ve verdiği adil kararlar sayesinde herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştı. Ünlü yargıç Frank Caprio'nun bir Türk vatandaşıyla duruşması gündem oldu.

ABD'li yargıç Frank Caprio'nun hayatını kaybetmesinin ardından bir Türk vatandaşıyla duruşması gündem oldu.

Dünyanın en tanınan yargıcı olan ABD'li Frank Caprio, dün hayatını kaybetti.

“Caught in Providence” adlı program sayesinde tüm dünyaya adını duyuran yargıç, verdiği adil kararlarla insanların sevgi ve saygısını kazanmayı başardı. Ünlü yargıçın vefatının ardından, bir Türk vatandaşıyla duruşması gündem oldu.

