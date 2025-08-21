Avrupa'ya Dönen Gurbetçi Avrupa'daki Enflasyonun Daha Kötü Olduğunu İddia Etti

Yazın son haftalarına girmemizle sıla hasretini dindirmek için Türkiye'ye dönen gurbetçileri Avrupa'ya dönüş mesaisi de başladı. Ancak Türkiye'deki fiyatlar ve ekonomi hakkında gurbetçilerin birbirinden farklı fikirleri de mevcut. Avrupa'ya dönüş yolunda mikrofona konuşan bir gurbetçi ise Türkiye'deki enflasyonun daha iyi olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler şöyle;
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın