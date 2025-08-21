Yunanistan'da Nea-Karvali'de Yaşayan Aslen Samsun Bafralı Kalyopi Teyze Yürekleri Isıttı
Samsunspor, bugün Panathinaikos'la kulüp tarihi için son derece önemli maça çıkacak. Panathinaikos'u geçmesi halinde gruplara kalacak olan Samsunspor'un Yunanistan da önemli bir destekçisi daha var.
Instagram'da @hezarfenboss kullanıcı isimli Soner Hoşoğlu, paylaştığı video ile bizi tanıştırdığı Kalyopi Teyze'nin Süper Lig'i takip etmesi ise herkesi şaşırttı.
Gezgin Soner Hoşoğlu, Yunanistan'da ziyaret ettiği Kalyopi Teyze'yi sayfasına taşıdı.
Kalyopi Teyze'nin Samsunspor sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
