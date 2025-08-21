onedio
Yunanistan'da Nea-Karvali'de Yaşayan Aslen Samsun Bafralı Kalyopi Teyze Yürekleri Isıttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 13:56

Samsunspor, bugün Panathinaikos'la kulüp tarihi için son derece önemli maça çıkacak. Panathinaikos'u geçmesi halinde gruplara kalacak olan Samsunspor'un Yunanistan da önemli bir destekçisi daha var. 

Instagram'da @hezarfenboss kullanıcı isimli Soner Hoşoğlu, paylaştığı video ile bizi tanıştırdığı Kalyopi Teyze'nin Süper Lig'i takip etmesi ise herkesi şaşırttı. 

Gezgin Soner Hoşoğlu, Yunanistan'da ziyaret ettiği Kalyopi Teyze'yi sayfasına taşıdı.

'Elbette Samsunsporluyum' diyen Kalyopi Teyze, '3.çıkmalarına çok sevindim. Maça gideceğim, onlara sarılacağım' diyerek sözleriyle hepimizin yüreğini ısıttı. 

Hoşoğlu, Instagram'da videoyu şu sözlerle paylaştı: 

'Yunanistan, Nea Karvali’de yaşayan Kalyopi Teyzenin aslen Samsun-Bafra’lı olduğunu sayfamı takip eden çoğu kişi bilir.

O aynı zamanda iyi de bir Samsunspor taraftarı. Samsun’dan kilometrecelerce uzak da olsa bile Samsunspor’u takip ediyor, takımın iyi gidişatından haberdar.❤️🤍

Elbette Samsunspor, çocukları görsem sarılacağım, öpeceğim derken o kadar samimi ki…

Keşke iç sahada oynanacak olan Panathinaikos maçına Kalyopi Teyzeyi Samsunspor kulübü davet etse, bu sayede kendisi hem memleketini gezmiş olur, hem de Samsunspor’u tribünden desteklemiş olur. Ne güzel olurdu böyle bir şey mümkün olsa...

Kalyopi Teyze geçen günü yaptığımız konuşmada Samsunspor’a Panathinaikos karşısında başarılar diledi.'

Kalyopi Teyze'nin Samsunspor sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

