Ücretsiz Futbol Keyfi: Bundesliga Maçları YouTube’dan Canlı İzlenebilecek
Bundesliga yenilikler konusunda dünyada bir çok ligin önünde geliyor. Sosyal medya kullanımı, kulüpleri taraftara yakınlaştırmak gibi misyonlar konusunda özellikle ülkemize göre fersah fersah önde diyebiliriz.
Bundesliga'yı takip etmeseniz bile YouTube kanalındaki içerikleri takip etmek futbol severler için büyük zevk. Bundesliga, YouTube konusunda bir atılım daha gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundesliga'da yenilikler sürüyor. Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden Bundesliga'nın yeni projesi futbol severleri heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundesliga, her hafta bir maçı YouTube'dan canlı yayınlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın