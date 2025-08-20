onedio
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Karşısında Kadıköy'de Sıcak Karşılandı, Güzel Uğurlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 00:20

Fenerbahçe, Play Off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçta istediğini alamadı. 0-0 biten maçta tur ümidi Portekiz'e kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu da zaman zaman hücumda topla buluşsa da kendi adına iyi bir performans sergilemekten uzaktı.

Dikkat çeken nokta ise Kerem'in maç önü ve maç sonu saha dışıyla kurduğu iletişimdi.

Maç öncesinde Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem, maça ilk 11'de başladı.

Benfica-Nice maçı öncesi Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen Kerem Aktürkoğlui, , Nice maçında son beş dakika oyuna girince Fenerbahçe ile Play Off oynama şansını kaybetmiş, Fenerbahçe de teklifini güncellemek istemişti. 

Transfer süreci tekrar başladı ve Kerem için Fenerbahçe maç öncesi son teklifini yapmıştı. Bu ortamda Kerem, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de maça çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun maç öncesi bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından alkışlandığı ve alkışla karşılık verdiği görüldü.

Daha önce protestolarla karşılaşan Kerem'e gösterilen bu sıcak karşılama maç sonunda da devam etti.

Maçtan çıkarken bazı taraftarların alkışladığı Kerem, kenara geldiğinde de Benfica kulübesine giderken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yla el sıkıştı.

Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağı yazıldı.

Maç öncesi Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Record'da yer alan haberde Rui Costa'nın Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına izin vermediği yazıldı. Kanat oyuncusunun Benfica'da kalacağı ve bugün ilk 11'de başlayacağı yazılmıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın