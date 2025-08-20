Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Karşısında Kadıköy'de Sıcak Karşılandı, Güzel Uğurlandı

Benfica-Nice maçı öncesi Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen Kerem Aktürkoğlui, , Nice maçında son beş dakika oyuna girince Fenerbahçe ile Play Off oynama şansını kaybetmiş, Fenerbahçe de teklifini güncellemek istemişti.

Transfer süreci tekrar başladı ve Kerem için Fenerbahçe maç öncesi son teklifini yapmıştı. Bu ortamda Kerem, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de maça çıktı.