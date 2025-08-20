Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Karşısında Kadıköy'de Sıcak Karşılandı, Güzel Uğurlandı
Fenerbahçe, Play Off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçta istediğini alamadı. 0-0 biten maçta tur ümidi Portekiz'e kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu da zaman zaman hücumda topla buluşsa da kendi adına iyi bir performans sergilemekten uzaktı.
Dikkat çeken nokta ise Kerem'in maç önü ve maç sonu saha dışıyla kurduğu iletişimdi.
Maç öncesinde Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem, maça ilk 11'de başladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun maç öncesi bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından alkışlandığı ve alkışla karşılık verdiği görüldü.
Daha önce protestolarla karşılaşan Kerem'e gösterilen bu sıcak karşılama maç sonunda da devam etti.
Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağı yazıldı.
