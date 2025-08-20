"Bi' Tweet Vardı..." Akımında Komik Futbol Tweetleriyle Güldük Bu Kez
Son günlerde kullanıcılar bizi geçmişe götürerek 'Bi' tweet vardı' akımıyla bize ilginç nostaljiler yaşatıyor. Bir kullanıcı da 'siteye atılmış en komik futbol tweetlerini atsanıza biraz gülelim' diyerek bir tweet dizisi başlattı. Bu dizide geçmişten bugüne gördükçe hatırladığımız, güldüğümüz tweetler yer aldı. O seriden dikkat çekenleri sizin için derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol artık sadece sahada değil saha dışında, sosyal medyada da büyük bir düelloya sahne oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine Beşiktaş'ta Ağustos ortası mevkisel eksik varmış o dönem de...
Tweetin ardından Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan da devreye girdi. O ligler de değiliz...
Akasya Durağı jenerik müziğiyle okuyun...
Bir sezon sonra bu sağ koalisyon da dağıldı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en mistik tweetlerinden biri...
Enes'in Manchester City'ye giderken valizinde kitap gören Twitter kullanıcıları:
Mucize...
Genel kültür desen var...
En doğrusu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve sadece old'ların bileceği Ankara'daki Gezi protestolarının olduğu günlerden bir tweet...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın