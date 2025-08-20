onedio
"Bi' Tweet Vardı..." Akımında Komik Futbol Tweetleriyle Güldük Bu Kez

"Bi' Tweet Vardı..." Akımında Komik Futbol Tweetleriyle Güldük Bu Kez

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 21:41

Son günlerde kullanıcılar bizi geçmişe götürerek 'Bi' tweet vardı' akımıyla bize ilginç nostaljiler yaşatıyor. Bir kullanıcı da 'siteye atılmış en komik futbol tweetlerini atsanıza biraz gülelim' diyerek bir tweet dizisi başlattı. Bu dizide geçmişten bugüne gördükçe hatırladığımız, güldüğümüz tweetler yer aldı. O seriden dikkat çekenleri sizin için derledik...

Futbol artık sadece sahada değil saha dışında, sosyal medyada da büyük bir düelloya sahne oluyor.

Futbol sahada oynanan, oynandıktan sonra kimi zaman TV'lerde birkaç saat konuşulan, ertesi gün gazetelerde manşet olan ve sonraki maça kadar sadece arkadaş ortamlarında gündem olan zamanları aştı.

Sosyal medya ile artık 7/24 futbol konuşuyoruz. Sosyal medyada bu kadar futbol konuşunca da çoğu zaman 'goygoy' dediğimiz muhabbetler ve tweetler de kaçınılmaz oluyor. 

'Bi' tweet vardı...' akımıyla atılan ilginç tweetleri sizin için derledik...

Yine Beşiktaş'ta Ağustos ortası mevkisel eksik varmış o dönem de...

Tweetin ardından Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan da devreye girdi. O ligler de değiliz...

Akasya Durağı jenerik müziğiyle okuyun...

Bir sezon sonra bu sağ koalisyon da dağıldı...

Dünyanın en mistik tweetlerinden biri...

Enes'in Manchester City'ye giderken valizinde kitap gören Twitter kullanıcıları:

Mucize...

Genel kültür desen var...

En doğrusu...

Ve sadece old'ların bileceği Ankara'daki Gezi protestolarının olduğu günlerden bir tweet...

