Fenerbahçe Maçı Öncesi Klişelerle Dolu İstanbul Videosu Paylaşan Benfica'nın Şarkı Seçimi Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 20:02

Bu akşam Fenerbahçe önemli bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçta turu geçen taraf olması halinde uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaracak. 

Benfica, bugün maç öncesinde sosyal medya hesabından İstanbul'a dair mini bir video yayınladı. Videoda bizim pek de aşina olmadığımız bir şarkıya yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları şarkı seçimine ve hiç duymamalarına dikkat çekerken; bazı kullanıcılar da Fenerbahçe - Kerem Aktürkoğlu transferine gönderme olarak yorumladı.

Fenerbahçe bu gece çok önemli bir maça çıkıyor. Portekiz'e avantajlı gitmek isteyen sarı lacivertlilerin rakibi Benfica...

Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Fenerbahçe ilk maçta Benfica'yı ağırlıyor. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi nefesler tutuldu. Benfica da sosyal medya hesabından İstanbul'da ilk akla gelecek yerlerden olan Kapalıçarşı ve çevresinde çektiği görüntülerden bir video yayınladı. Videodaki şarkı seçimi ise kimilerini şaşırttı, kimilerine de gönderme diye yorum yaptırdı.

Önce hep birlikte videoyu ve o "mistik" şarkıyı dinleyelim ardından yorumlara bakalım...

Bir kullanıcı ise bu şarkı seçiminin gönderme olabileceğini söyleyen bir paylaşım yaptı:

twitter.com

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
