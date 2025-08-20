Fenerbahçe Maçı Öncesi Klişelerle Dolu İstanbul Videosu Paylaşan Benfica'nın Şarkı Seçimi Şaşırttı
Bu akşam Fenerbahçe önemli bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçta turu geçen taraf olması halinde uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaracak.
Benfica, bugün maç öncesinde sosyal medya hesabından İstanbul'a dair mini bir video yayınladı. Videoda bizim pek de aşina olmadığımız bir şarkıya yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları şarkı seçimine ve hiç duymamalarına dikkat çekerken; bazı kullanıcılar da Fenerbahçe - Kerem Aktürkoğlu transferine gönderme olarak yorumladı.
Fenerbahçe bu gece çok önemli bir maça çıkıyor. Portekiz'e avantajlı gitmek isteyen sarı lacivertlilerin rakibi Benfica...
Önce hep birlikte videoyu ve o "mistik" şarkıyı dinleyelim ardından yorumlara bakalım...
Bir kullanıcı ise bu şarkı seçiminin gönderme olabileceğini söyleyen bir paylaşım yaptı:
