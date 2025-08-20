Manuel Akanji'nin Instagram Yorumu, Fabrizio Romano'ya Galatasaray Paylaşımını Sildirdi
Galatasaray, transferde gözünü Manuel Akanji'ye dikti. İngiltere'den gelen haberler transferin olumlu şekilde ilerlediğini söylüyordu. Transferin Avrupa'daki önemli isimlerinden Fabrizio Romano da transferde aşama kaydedildiğine dair önemli bir paylaşım yaptı ancak kısa süre sonra bu paylaşımını silmek zorunda kaldı. Sebebi ise Akanji'nin yorumu...
Avrupa'da transfer deyince akla gelen isimlerden biri şüphesiz gazeteci Fabrizio Romano...
Fabrizio Romano, Manuel Akanji'nin Galatasaray'a yakın olduğunu yazmıştı.
Manuel Akanji, bu paylaşıma Instagram'dan yorum yazarak herkesi şaşırttı.
