onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Manuel Akanji'nin Instagram Yorumu, Fabrizio Romano'ya Galatasaray Paylaşımını Sildirdi

Manuel Akanji'nin Instagram Yorumu, Fabrizio Romano'ya Galatasaray Paylaşımını Sildirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 18:58

Galatasaray, transferde gözünü Manuel Akanji'ye dikti. İngiltere'den gelen haberler transferin olumlu şekilde ilerlediğini söylüyordu. Transferin Avrupa'daki önemli isimlerinden Fabrizio Romano da transferde aşama kaydedildiğine dair önemli bir paylaşım yaptı ancak kısa süre sonra bu paylaşımını silmek zorunda kaldı. Sebebi ise Akanji'nin yorumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa'da transfer deyince akla gelen isimlerden biri şüphesiz gazeteci Fabrizio Romano...

Avrupa'da transfer deyince akla gelen isimlerden biri şüphesiz gazeteci Fabrizio Romano...

Romano'nun bir transfere 'oldu' demesi, bizdeki tabiriyle KAP bildiriminden bile daha değerli. O transfer kolay kolay bozulmuyor. Manuel Akanji ile ilgili de önemli bir habere imza atan Fabrizio, Galatasaraylıları heyecanlandırmayı başardı.

Fabrizio Romano, Manuel Akanji'nin Galatasaray'a yakın olduğunu yazmıştı.

Fabrizio Romano, Manuel Akanji'nin Galatasaray'a yakın olduğunu yazmıştı.

Fabrizio, yaptığı paylaşımda 'Galatasaray, Manuel Akanji'nin transferi için Manchester City ile anlaşmaya yakın.

15 milyon sterlinlik ücret üzerinde anlaşmaya varıldı, ancak son detaylar henüz belli değil.

Galatasaray, önümüzdeki saatlerde oyuncuya teklif sunarak anlaşmayı bu hafta içinde gerçekleştirmeye çalışacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Manuel Akanji, bu paylaşıma Instagram'dan yorum yazarak herkesi şaşırttı.

Manuel Akanji, bu paylaşıma Instagram'dan yorum yazarak herkesi şaşırttı.

Akanji, Instagram'daki paylaşımın altına 'Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum' yazdı. 

Bu yorumun ardından X'te paylaşımı duran Fabrizio bu paylaşımı silmeyi tercih etti. 

Fabrizio daha sonra yeni bir tweet atarak, 'Galatasaray, kulüpler arası anlaşmanın ardından Manuel Akanji'ye teklifini 24 saat içinde yapacak.

Oyuncuya henüz masada bir teklif yok ve şu anda Akanji'den de transferi kabul etme niyetine dair bir işaret yok.

Kulüpler arasında anlaşma sağlandı ancak oyuncuyla ilgili henüz iş bitmedi.' bilgisini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın