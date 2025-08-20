Manuel Akanji'nin Instagram Yorumu, Fabrizio Romano'ya Galatasaray Paylaşımını Sildirdi

Akanji, Instagram'daki paylaşımın altına 'Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum' yazdı.

Bu yorumun ardından X'te paylaşımı duran Fabrizio bu paylaşımı silmeyi tercih etti.

Fabrizio daha sonra yeni bir tweet atarak, 'Galatasaray, kulüpler arası anlaşmanın ardından Manuel Akanji'ye teklifini 24 saat içinde yapacak.

Oyuncuya henüz masada bir teklif yok ve şu anda Akanji'den de transferi kabul etme niyetine dair bir işaret yok.

Kulüpler arasında anlaşma sağlandı ancak oyuncuyla ilgili henüz iş bitmedi.' bilgisini paylaştı.