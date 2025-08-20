onedio
Galatasaray'ın Transfer Gündemindeki Akanji'nin Matematikteki İlginç Yeteneğine Şaşıracaksınız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
20.08.2025 - 17:21

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Manuel Akanji'nin adının transfer dedikoduları içinde geçmesi bile Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İsviçre milli takımında oynayan Manchester City forması giyen Akanji'nin Galatasaray'a transferi için aşama da kaydedildiği söyleniyor. Daha önce gündeme gelen Akanji'nin farklı bir yeteneği tekrar Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında gündeme geldi.

Transfer dedikodusu olarak duyurulan Manuel Akanji - Galatasaray ihtimali artık masadaki güçlü bir ihtimal haline geldi.

Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle dikkat çekerken, kadrosunu güçlendirmek için yeni hamlelerini de sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ederson’un ardından Manchester City’nin stoperi Manuel Akanji’yi de gündemine almıştı. Son günlerde hız kazanan temaslar kapsamında Galatasaray adına George Gardi, İngiltere’ye giderek görüşmeleri ileri seviyeye taşıdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Manchester City ile Akanji’nin transferi için prensipte anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin yaklaşık 17-18 milyon Euro civarındaki bonservis talebini kabul eden sarı-kırmızılılar, artık İsviçreli savunmacıyla sözleşme görüşmelerine odaklanacak.

Manuel Akanji transferi gündeme gelince sosyal medyada bir kez daha Akanji'nin ilginç özelliği gündeme geldi.

Başarılı savunma oyuncusunun daha önce City sosyal medya ekibi tarafından paylaşılan videosu bir kez daha gündem oldu. Videoda Akanji'nin çift basamaklı ya da üç basamaklı sayıları zihinden çarpabildiği görülüyordu. Bu video Türkiye'deki kullanıcılar tarafından tekrar paylaşılmaya başlandı.

Akanji'nin Manchester City sosyal medya ekibiyle yaptığı eğlenceli videoya buradan ulaşabilirsiniz:

