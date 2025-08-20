Şampiyonlar Ligi Logosunda Yer Alan 8 Yıldız Neyi Temsil Ediyor? Yıldızlardan Biri Galatasaray mı?
Avrupa futbolunun önemli bir organizasyonu olsa da takımlar ve barındırdığı yıldızlar sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, tüm dünyada takip edilen sayılı organizasyonlardan biri.
Şampiyonlar Ligi'nin ikonik logosu ise herkesin hafızasına kazınmış durumda. Logodaki 8 yıldız için çeşitli söylentilere sosyal medyadan ulaşmak mümkün. Hatta bu iddiaların arasında yıldızlardan birinin Galatasaray'ı temsil ettiğine dair de bir rivayet var ve bağlamı sebebiyle hiç de yabana atılacak bir ihtimal değil.
Peki bu iddia ne kadar doğru? Ya da aslı bu mu? Hep birlikte tasarımcı Clement'e kulak verelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1955 yılından itibaren Şampiyon Kulüpler Kupası, 1993-94 sezonu ile birlikte bambaşka bir yapılanma ile oynanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray ve diğer 7 takım mı oluşturdu bu logoyu?
Tasarımcı Phil Clement yaptığı Şampiyonlar Ligi logosu tasarımının neyi temsil ettiğini anlatarak bu iddialara da açıklık getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın