Şampiyonlar Ligi Logosunda Yer Alan 8 Yıldız Neyi Temsil Ediyor? Yıldızlardan Biri Galatasaray mı?

Avrupa futbolunun önemli bir organizasyonu olsa da takımlar ve barındırdığı yıldızlar sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, tüm dünyada takip edilen sayılı organizasyonlardan biri.

Şampiyonlar Ligi'nin ikonik logosu ise herkesin hafızasına kazınmış durumda. Logodaki 8 yıldız için çeşitli söylentilere sosyal medyadan ulaşmak mümkün. Hatta bu iddiaların arasında yıldızlardan birinin Galatasaray'ı temsil ettiğine dair de bir rivayet var ve bağlamı sebebiyle hiç de yabana atılacak bir ihtimal değil.

Peki bu iddia ne kadar doğru? Ya da aslı bu mu? Hep birlikte tasarımcı Clement'e kulak verelim.

Kaynak 1

Kaynak 2