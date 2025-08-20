onedio
Şampiyonlar Ligi Logosunda Yer Alan 8 Yıldız Neyi Temsil Ediyor? Yıldızlardan Biri Galatasaray mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 18:25

Avrupa futbolunun önemli bir organizasyonu olsa da takımlar ve barındırdığı yıldızlar sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, tüm dünyada takip edilen sayılı organizasyonlardan biri. 

Şampiyonlar Ligi'nin ikonik logosu ise herkesin hafızasına kazınmış durumda. Logodaki 8 yıldız için çeşitli söylentilere sosyal medyadan ulaşmak mümkün. Hatta bu iddiaların arasında yıldızlardan birinin Galatasaray'ı temsil ettiğine dair de bir rivayet var ve bağlamı sebebiyle hiç de yabana atılacak bir ihtimal değil.

Peki bu iddia ne kadar doğru? Ya da aslı bu mu? Hep birlikte tasarımcı Clement'e kulak verelim.

1955 yılından itibaren Şampiyon Kulüpler Kupası, 1993-94 sezonu ile birlikte bambaşka bir yapılanma ile oynanıyor.

1955 yılından itibaren Şampiyon Kulüpler Kupası, 1993-94 sezonu ile birlikte bambaşka bir yapılanma ile oynanıyor.

Son olarak Infanito dönemiyle yine değişecek formatın atası diyebileceğimiz geçiş 1993-94 sezonunda yaşandı. 

4 takımlı iki grup üzerinden oynanan 'Şampiyonlar Ligi' 8 takımla oynanıyordu. 

Bu sezon büyük bir başarı göstererek, hatta turnuvanın önemli takımı Manchester United'ı eleyerek gruplara kalan Galatasaray da formatın ilk uygulayıcılarındandı. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına 1. ön eleme turundan başladı. İlk turda İrlanda temsilcisi Cork City’yi 2-1 ve 1-0’lık skorlarla saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, gruplar öncesindeki son aşama olan 2. tura yükseldi. Bu turda rakip, futbolun devlerinden Manchester United’dı. Tarihe geçen karşılaşmalarda İngiltere’de 3-3 berabere kalan Galatasaray, İstanbul’daki rövanşta ise 0-0’lık skorla turu geçti. Böylece “elenemez” denilen rakibini saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

Galatasaray ve diğer 7 takım mı oluşturdu bu logoyu?

Galatasaray'ın yanı sıra gruplara katılan takımlar Barcelona, Spartak Moskova, Monaco, Milan, Porto, Werder Bremen ve Anderlecht'ti. 

İlk jenerikte yer alan Avrupa haritasından yükselen 8 yıldızdan birinin İstanbul'dan yükselmesi de bu yıldızlardan birinin Galatasaray olduğu iddialarını güçlendirmişti. 

Ancak diğer yıldızlar; İspanya’dan Barcelona, Fransa’dan Monaco, İtalya’dan Milan, Portekiz’den Porto, Almanya’dan Werder Bremen ve Belçika’dan Anderlecht’i temsil ediyor. Ayrıca, İngiltere’den herhangi bir kulüp katılmamasına rağmen bir yıldız İngiltere topraklarından yükseliyor. Buna karşılık, Spartak Moskova turnuvada yer almasına rağmen Rusya topraklarından bir yıldız görünmüyor.

Spartak Moskova ve İngiltere detayları bu iddiayı bir nebze boşa düşürüyordu. 

Bu konuya son noktayı logonun tasarımcısı koyuyordu.

Tasarımcı Phil Clement yaptığı Şampiyonlar Ligi logosu tasarımının neyi temsil ettiğini anlatarak bu iddialara da açıklık getirdi.

Clement, Indipendent'a verdiği röportajda bu görkemli logonun hikayesini anlatıyordu. Ve anlattığına göre aklında hiç bir kulüp yoktu. O sadece formata odaklanmıştı. 

Clement, yaptığı açıklamada 'Bana 8 takımlı bir sistemden bahsettiler. Ben de logoya birbiriyle ilişkili 8 yıldız koymayı tercih ettim.' diyordu. 

Yani spesifik olarak bir kulübü değil, turnuvaya dahil olacak herhangi bir kulüp temsil ediliyordu bu yıldızlarla.

