Kısa Süre Önce Saçlarını Kestiren Ebrar Karakurt Bir Kez Daha İmaj Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 19:22

Her hareketiyle konuşalan sporculardan biri de şüphesiz Ebrar Karakurt... Maçlardaki performansıyla, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Ebrar Karakurt, imajıyla da son zamanlarda konuşulmaya başlandı. 

Son olarak saçlarını sıfıra vurarak karşımıza çıkan Ebrar bir kez daha imajını değiştirme kararı aldı.

Milli takımdaki başarılı performansının yanında Ebrar Karakurt salon dışında da çok konuşuluyor.

Kimi zaman bir Instagram paylaşımıyla kimi zaman bir Beşiktaş tweetiyle kimi zaman bir caps ile karşımıza çıkan Ebrar, son dönemde imajıyla da konuşulmaya başlandı.

Ebrar Karakurt son olarak saçlarını sıfıra vurarak karşımıza çıkmıştı.

Ebrar Karakurt, saçlarını kestirdiği paylaşımla karşımıza çıkarak hepimizi şaşırtmıştı. Şoku yeni atlatmıştık ki Ebrar bir kez daha imaj değiştirerek karşımıza çıktı. 

X'ten paylaşım yapan Ebrar, 'Sarışın olundu.. 😈😈😈' paylaşımıyla dikkat çekti.

Karşınızda Ebrar Karakurt'un yeni imajı:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
