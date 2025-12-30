Evde Koku Problemlerini Tarihe Gömen 10 Pratik Çözüm

Evdeki en büyük koku kaynaklarından ikisi, ironik bir şekilde, temizlik için kullandığımız makineler yani çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Bu makinelerin içindeki nemli ortam, deterjan kalıntıları ve kirler zamanla bakteri üretimine ve kötü kokulara neden oluyor. Ayda bir kez, her iki makineyi de boş bir şekilde ve yüksek sıcaklıkta sirke veya özel makine temizleyicileri kullanarak çalıştırmalısınız. Özellikle çamaşır makinesinin lastik contalarını ve deterjan gözünü düzenli olarak silerek kokuların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Unutmayın, temizlik makineleriniz ne kadar temiz olursa eviniz de o kadar güzel kokar!