Evde Koku Problemlerini Tarihe Gömen 10 Pratik Çözüm

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 17:30

Evde koku işi bazen temizlik yaptım ama yine de bir şey var hissiyle insanı delirtiyor. Çünkü kokunun kaynağı çoğu zaman gözle görünmüyor. Bunun yerine kumaşa siniyor, giderden geliyor, nemle büyüyor, çöpte pusu kuruyor. İyi haber şu ki bu problemi çözmek için her seferinde yeni ürünler almak şart değil. Doğru alışkanlıklarla hem ev ferahlıyor hem de bütçe gereksiz harcamadan kurtuluyor. Haydi detaylara birlikte bakalım!

1. Kahve telvesinin gücünden faydalanabilirsiniz.

Bayat yemek kokusu, buzdolabı kokusu ya da o tuhaf rutubet kokusu... Hepsinin tek bir düşmanı var o da kahve telvesi. Kahvenin o yoğun ve karakteristik aroması kötü kokuları içine çekip hapsediyor. Kullanılmış, kurutulmuş kahve telvesini küçük kaselere koyarak buzdolabınızın, ayakkabılığınızın veya kilerinizin köşelerine yerleştirin. Telveler, adeta bir sünger gibi çalışarak o istenmeyen molekülleri emecek ve yerlerine kahvenin hafif, davetkar kokusunu bırakacak. Ayrıca birkaç haftada bir telveyi yenilemeyi unutmayın ki süper gücü azalmasın!

2. Limon ve karanfil ikilisini evin muhtelif köşelerine yerleştirebilirsiniz.

Kimyasal oda spreyleri yerine, evinizi taze ve doğal bir kokuyla donatmak ister misiniz? O zaman mutfak tezgahınızın yıldızları limon ve karanfil imdadınıza yetişiyor! Bir limonu ikiye kesin ve her bir yarısına birkaç adet kuru karanfili batırın. Masum görünümlü düzeneğimiz yaydığı taze ve baharatlı kokularla odanın havasını anında değiştirecek. Özellikle mutfakta balık veya kızartma yaptıktan sonra bu ikiliyi bir köşeye koyarak o ağır kokuyu dağıtabilirsiniz.

3. Çöp poşetinin altına bir tutam karbonat serpebilirsiniz.

Çöp kokusu temizliği tek hamlede boşa çıkarabiliyor. Özellikle organik atıklar bekledikçe koku çığ gibi büyüyor. Çöpü dolmasını beklemeden çıkarmanız gerekiyor. Poşetin altına biraz karbonat serperek kokuyu yok etmeniz mümkün! Böylece ekstra koku spreyi alma döngüsüne girmeyeceksiniz.

4. Sirkeli su her derde deva!

Sirke, hem salatalar hem de ev temizliği ve koku giderme için doğanın bize hediyesi! Sirkenin asidik yapısı, kötü kokuya neden olan bakterileri ve molekülleri parçalama gücüne sahip. Bir sprey şişesine eşit oranda su ve beyaz sirkeyi karıştırın ve özellikle banyo, mutfak gibi nemli ve kokunun yoğun olabileceği yerlere püskürtün. Merak etmeyin, sirkenin keskin kokusu havaya karıştıktan kısa bir süre sonra tamamen kaybolacak ve yerini mis gibi temiz bir havaya bırakacak.

5. Banyodaki nem oranına müdahale edin.

Banyo kokusu çoğu zaman kirden ziyade nem kaynaklı oluyor. Duş sonrası kapıyı kapatıp banyoyu kendi haline bırakmak da kokuya davetiye çıkarıyor haliyle. Kısa süreli havalandırma yaparak yüzeylerin hızlı kurumasını sağlamak çok önemli. Islak havluları banyoda yığmak yerine kuruyacak bir alana asmalısınız. Gider kokusu varsa arada sıcak su dökmek de fayda sağlayacaktır. Çamaşır suyu gibi kimyasallar şart değil yani, aman dikkat!

6. Evinizi periyodik olarak çapraz havalandırma yöntemiyle havalandırmalısınız.

Bazen en iyi çözüm, en basit olanıdır. Evdeki kötü kokuların birikmesinin en büyük nedeni de malum içeride duran hava. Özellikle kış aylarında pencereleri açmaktan kaçınıyoruz ve evin içindeki nem, yemek, deterjan ve insan kokuları birleşip ağır bir hava oluşturuyor. Günde en az bir kez çapraz havalandırma yöntemiyle en az 5-10 dakika boyunca evi havalandırın. Cereyan yapmak tam da bu oluyor yani. Haliyle bu kısa hava akımı, eski havayı dışarı atacak ve dışarıdaki taze, temiz havanın içeri girmesini sağlayacak.

7. Çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği şart.

Evdeki en büyük koku kaynaklarından ikisi, ironik bir şekilde, temizlik için kullandığımız makineler yani çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Bu makinelerin içindeki nemli ortam, deterjan kalıntıları ve kirler zamanla bakteri üretimine ve kötü kokulara neden oluyor. Ayda bir kez, her iki makineyi de boş bir şekilde ve yüksek sıcaklıkta sirke veya özel makine temizleyicileri kullanarak çalıştırmalısınız. Özellikle çamaşır makinesinin lastik contalarını ve deterjan gözünü düzenli olarak silerek kokuların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Unutmayın, temizlik makineleriniz ne kadar temiz olursa eviniz de o kadar güzel kokar!

8. Mumunuzu yakın, kokulara elveda deyin.

Evde sigara içiliyorsa veya dışarıdan sinen bir sigara kokusu varsa bu koku molekülleri mobilyalara, perdelere ve duvarlara derinlemesine işliyor. Ama mumlar bu konuda imdadımıza yetişiyor! Yanan bir mumun fitilinden çıkan duman, havadaki sigara kokusu partiküllerini yakalayıp yok ediyor. Mumun kendisinin de kokulu olması şart değil ayrıca, sadece yanması yeterli oluyor. Tabii ki en kesin çözüm ev içinde içmemek ama bu küçük numara, acil durumlar için harika bir yöntem.

9. Ayakkabıların içine çay poşeti koymayı deneyin.

Ayakkabı kokusu evde domino etkisi yaratıyor. Akşam yatmadan önce ayakkabının içine kuru çay poşeti koyun. Nemle birlikte kokuyu da çekmiş olacak. Sabah çıkardığınızda farkı anlayacaksınız. Sprey sıkmaktan çok daha etkili.

10. Robot süpürgeler toz alma, ev süpürme gibi küçük işleri sizin yerinize düzenli yaparak koku oluşmasını en baştan önler.

Kokunun büyük kısmı zemindeki toz, kırıntı ve görünmeyen kirlerden geliyor. Robot süpürgeler, bu birikimi düzenli temizleyerek kokunun oluşacağı zemini ortadan kaldırıyor. Sürekli süpürme derdi olmadan ev daha ferah kalıyor. Sprey, ekstra ürün, panik temizlik ihtiyacı azalmış oluyor ayrıca. Yani pratikliğin otomatik hali!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
