Evde Koku Problemlerini Tarihe Gömen 10 Pratik Çözüm
Evde koku işi bazen temizlik yaptım ama yine de bir şey var hissiyle insanı delirtiyor. Çünkü kokunun kaynağı çoğu zaman gözle görünmüyor. Bunun yerine kumaşa siniyor, giderden geliyor, nemle büyüyor, çöpte pusu kuruyor. İyi haber şu ki bu problemi çözmek için her seferinde yeni ürünler almak şart değil. Doğru alışkanlıklarla hem ev ferahlıyor hem de bütçe gereksiz harcamadan kurtuluyor. Haydi detaylara birlikte bakalım!
1. Kahve telvesinin gücünden faydalanabilirsiniz.
2. Limon ve karanfil ikilisini evin muhtelif köşelerine yerleştirebilirsiniz.
3. Çöp poşetinin altına bir tutam karbonat serpebilirsiniz.
4. Sirkeli su her derde deva!
5. Banyodaki nem oranına müdahale edin.
6. Evinizi periyodik olarak çapraz havalandırma yöntemiyle havalandırmalısınız.
7. Çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği şart.
8. Mumunuzu yakın, kokulara elveda deyin.
9. Ayakkabıların içine çay poşeti koymayı deneyin.
10. Robot süpürgeler toz alma, ev süpürme gibi küçük işleri sizin yerinize düzenli yaparak koku oluşmasını en baştan önler.
