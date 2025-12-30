onedio
Kullandığın Eşyalara Göre Sen Evde Hangi Yılda Yaşıyorsun?

Meryem Hazal Çamurcu
30.12.2025 - 17:27

Hepimizin evde kullandığı birçok eşya var. Tabii kullandığımız eşyalar birbirinden farklı. Kullandığımız eşyalar aslında evimizin yılını da ortaya çıkarıyor. Peki sen evindeki eşyalara göre hangi yılda yaşıyorsun?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını seçer misin?

3. Evinin salonuna girdiğinde göze ilk ne çarpıyor?

4. Bunlardan hangisini evde daha çok kullanıyorsun?

5. Evindeki aydınlatmaların nasıl?

6. Mutfağında hangisi olmazsa olmaz?

7. Evde nasıl temizlik yapıyorsun peki?

8. Eve alışveriş yapmayı sever misin?

9. Evdeki kabloları da soralım?

10. Son sorumuzu da soralım. Ev senin için ne demek?

Sen 1998'de yaşıyorsun!

Senin evin biraz geçmişte kalmış. Evdeki eşyalar bozulmadıkça değiştirmiyorsun. O yüzden evindeki eşyalar hep eski ama senin işini gördükleri sürece sorun yok. Senin için önemli olan bir şeyin çalışması yani, yeni ya da eski olması değil. Eşyalarının bazılarının renkleri atmış ya da boyaları dökülmüş ama senin için eşyaların estetik yanından daha çok kullanışı önemli. Sen eşyaların eskiden daha sağlam olduğunu düşünüyorsun ve ondan hiçbirini atmıyorsun zaten!

Sen 2007'de yaşıyorsun!

Senin evin geçmişle günümüz arasında kalmış. Eşyaların öyle çok yeni değil ama çok eski de değil. Arada bir yerlerde kalmışsın. Senin için eşyanın işlevi ön planda. Ama estetiği de tamamen atmıyorsun. İkisinin arasını bulmaya çalışıyorsun. Eskiyen eşyaları atmıyorsun ama bazı yenilikleri de evine almaktan geri durmuyorsun. Senin için önemli olan değişimin yavaş gerçekleşmesi. Çünkü alışkanlıkların senin konfor alanın!

Sen 2016'da yaşıyorsun!

Senin evindeki eşyalar oldukça yeni. Evdeki eşyalarını seçerken çok dikkatlisin. Hem işlevsel hem de estetik görünen eşyalar tercihin. Akıllı cihazları seviyorsun ama yine de onlara karşı temkinlisin. Her şeyi kendi yapan eşyalara pek sıcak bakmıyorsun. Herkesin kullandığı ve meşhur olan eşyaları merak ediyorsun ama çıkar çıkmaz almıyorsun. Herkes kullandıktan sonra biraz fikir sahibi oluyorsun, ondan sonra inceleyip alıp almayacağına karar veriyorsun.

Sen 2032'de yaşıyorsun!

Sen resmen gelecekte yaşıyorsun. Evin şu an içinde olduğumuz yılları aşmış sanki. Piyasada akıllı ne varsa senin evinde bulmak mümkün. Akıllı prizler, robot süpürge ve daha birçok şey... Senin evinde çok eşya olsa da asla gereksiz eşya yok. Hepsi senin ihtiyacın olan eşyalar. Senin için teknoloji gösteriş değil, zaman kazandıran bir şey. Evini daha kullanışlı hale getiren her eşyayı hiç beklemeden hemen alıyorsun.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
