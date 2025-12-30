Kullandığın Eşyalara Göre Sen Evde Hangi Yılda Yaşıyorsun?
Hepimizin evde kullandığı birçok eşya var. Tabii kullandığımız eşyalar birbirinden farklı. Kullandığımız eşyalar aslında evimizin yılını da ortaya çıkarıyor. Peki sen evindeki eşyalara göre hangi yılda yaşıyorsun?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını seçer misin?
3. Evinin salonuna girdiğinde göze ilk ne çarpıyor?
4. Bunlardan hangisini evde daha çok kullanıyorsun?
5. Evindeki aydınlatmaların nasıl?
6. Mutfağında hangisi olmazsa olmaz?
7. Evde nasıl temizlik yapıyorsun peki?
8. Eve alışveriş yapmayı sever misin?
9. Evdeki kabloları da soralım?
10. Son sorumuzu da soralım. Ev senin için ne demek?
Sen 1998'de yaşıyorsun!
Sen 2007'de yaşıyorsun!
Sen 2016'da yaşıyorsun!
Sen 2032'de yaşıyorsun!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
