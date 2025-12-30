Kullandığın Eşyalara Göre Sen Evde Hangi Yılda Yaşıyorsun?

Senin evin biraz geçmişte kalmış. Evdeki eşyalar bozulmadıkça değiştirmiyorsun. O yüzden evindeki eşyalar hep eski ama senin işini gördükleri sürece sorun yok. Senin için önemli olan bir şeyin çalışması yani, yeni ya da eski olması değil. Eşyalarının bazılarının renkleri atmış ya da boyaları dökülmüş ama senin için eşyaların estetik yanından daha çok kullanışı önemli. Sen eşyaların eskiden daha sağlam olduğunu düşünüyorsun ve ondan hiçbirini atmıyorsun zaten!