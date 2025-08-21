Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Orkun Kökçü Cevabı İzleyenleri Şaşırttı
Yaz aylarında Avrupa futbolundaki en büyük tartışmalardan birini Bruno Lage ile Orkun Kökçü yaşamıştı. Hatta Orkun'u Beşiktaş'a getiren süreç de böyle başlamıştı.
Daha sonra aralarındaki sorunları çözdüklerini söyleyen ikiliden Lage, bunu doğrular şekilde dün sempatik bir cevapla Orkun'a selam gönderdi.
Fenerbahçe-Benfica maçından sonra Lage'den ilginç bir Orkun Kökçü cevabı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orkun'un Beşiktaş günlerini başlatan süreç bu fotoğrafla başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bruno Lage, hem maç önünde hem de maç sonunda cevaplarıyla Orkun'u unutmadı.
Daha önce de Monaco'ya golünü bu hareketle kutlayan Orkun'a oyundan çıkarken Lage, gol sevincini yaptırmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın