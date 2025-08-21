onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Orkun Kökçü Cevabı İzleyenleri Şaşırttı

Benfica Teknik Direktörü Lage'nin Orkun Kökçü Cevabı İzleyenleri Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.08.2025 - 10:57

Yaz aylarında Avrupa futbolundaki en büyük tartışmalardan birini Bruno Lage ile Orkun Kökçü yaşamıştı. Hatta Orkun'u Beşiktaş'a getiren süreç de böyle başlamıştı. 

Daha sonra aralarındaki sorunları çözdüklerini söyleyen ikiliden Lage, bunu doğrular şekilde dün sempatik bir cevapla Orkun'a selam gönderdi. 

Fenerbahçe-Benfica maçından sonra Lage'den ilginç bir Orkun Kökçü cevabı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orkun'un Beşiktaş günlerini başlatan süreç bu fotoğrafla başlamıştı.

Orkun'un Beşiktaş günlerini başlatan süreç bu fotoğrafla başlamıştı.

Oyundan alınmasına sinirlenen Orkun takımının attığı golden sonra hocasının kendisini eleştirmesine aynı tonda cevap verince ikili tüm stadın ve kameraların önünde laf dalaşına girmişti. İkili daha sonra sorunu çözdüklerini söylese de Orkun ayrılarak Beşiktaş'a geldi.

Bruno Lage, hem maç önünde hem de maç sonunda cevaplarıyla Orkun'u unutmadı.

Bruno Lage, hem maç önünde hem de maç sonunda cevaplarıyla Orkun'u unutmadı.

Maç önünde bir basın mensubunun 'Türkiye'den beğendiğiniz oyuncular var mı?' sorusuna  Lage, 'Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü' cevabı vererek gülümsetmişti.

Maç sonunda da Orkun'a bir mesajınız var mı sorusuna Orkun'un gol sevinci ile yanıt verdi.

Daha önce de Monaco'ya golünü bu hareketle kutlayan Orkun'a oyundan çıkarken Lage, gol sevincini yaptırmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın