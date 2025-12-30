Evin Teknolojik Olarak Hangi Seviyede?
Evin… Sadece dört duvar, bir çatı ve birkaç prizden mi ibaret, yoksa kendi kendine düşünen, sen daha keşke demeden harekete geçen küçük bir teknoloji üssü mü?
Kimi evler hala ışığı kapattın mı tartışmalarının yaşandığı klasik bir düzenle ilerlerken, kimi evler tek bir uygulamayla perdeden kahve makinesine kadar her şeyi kontrol edebiliyor. Hatta bazı evler var ki sen evde yokken bile senden daha bilinçli davranıyor.
Bu test tam da burada devreye giriyor. Amacımız evinin teknolojiyle olan ilişkisini samimi, eğlenceli ama bir o kadar da gerçek bilgilerle ortaya koymak.
Sorular bazen güldürecek, bazen “Evet ya, ben bunu gerçekten yapıyorum” dedirtecek. Ama testin sonunda evinin teknolojik seviyesini net bir şekilde göreceksin.
Hazırsan Wi-Fi’yi kontrol et, koltuğuna kurul ve başlıyoruz!
1. Öncelikle eve girdiğinde ilk yaptığın teknolojik hareket hangisi oluyor?
2. Evinizde temizlik teknolojileri hangi seviyede kullanılıyor?
3. Evinizdeki teknolojik ürünlerin çoğunu bilinçli şekilde seçtiğinizi düşünüyor musunuz?
4. Aydınlatma konusunda eviniz hangisine daha yakın?
5. Evinizde eğlence teknolojileri nasıl bir yer tutuyor?
6. Evinizde teknoloji sayesinde daha az zaman harcadığınız işler var mı?
7. Evde enerji tasarrufu konusunda teknoloji ne kadar rol oynuyor?
8. Evinizde teknolojik alışveriş yaparken önceliğiniz ne olur?
9. Son olarak teknoloji olmasa evinizin düzeni büyük ölçüde değişir mi?
Teknolojiden çok alışkanlıklara dayanan bir ev!
Temel ihtiyaçlara odaklanan dengeli bir teknoloji düzeni!
Günlük hayatı kolaylaştıran modern ve akıllı bir ev!
Neredeyse geleceği bugünden yaşatan yüksek teknolojili bir ev!
