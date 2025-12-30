Evin Teknolojik Olarak Hangi Seviyede?

Evin… Sadece dört duvar, bir çatı ve birkaç prizden mi ibaret, yoksa kendi kendine düşünen, sen daha keşke demeden harekete geçen küçük bir teknoloji üssü mü?

Kimi evler hala ışığı kapattın mı tartışmalarının yaşandığı klasik bir düzenle ilerlerken, kimi evler tek bir uygulamayla perdeden kahve makinesine kadar her şeyi kontrol edebiliyor. Hatta bazı evler var ki sen evde yokken bile senden daha bilinçli davranıyor.

Bu test tam da burada devreye giriyor. Amacımız evinin teknolojiyle olan ilişkisini samimi, eğlenceli ama bir o kadar da gerçek bilgilerle ortaya koymak.

Sorular bazen güldürecek, bazen “Evet ya, ben bunu gerçekten yapıyorum” dedirtecek. Ama testin sonunda evinin teknolojik seviyesini net bir şekilde göreceksin.

Hazırsan Wi-Fi’yi kontrol et, koltuğuna kurul ve başlıyoruz!