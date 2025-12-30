Evden Çalışanların Hayatını Kolaylaştıran 10 Detay

Evden çalışmak uzaktan kulağa hoş görünse de aslında odaklanma güçlüğü gibi çeşitli mücadelelerle dolu. İş saatlerinin esnemesi, üst üste eklenen görevler ve hiç bitmeyen ev işleri derken rutin bir anda rayından çıkabiliyor. İnsan kendini bir yandan laptop açık eğitime katılırken, bir yandan ortalığı toparlar veya çamaşırları katlarken bulabiliyor. Haliyle küçük gibi görünen bu detaylar birikince haftalık iş akışında, motivasyonda, en önemlisi de ruh halinde sorun yaratabiliyor.

Ama neyse ki birkaç ufak noktaya dikkat ederek evden çalışırken bile iş ve yaşam dengesini kurmak mümkün!