Evden Çalışanların Hayatını Kolaylaştıran 10 Detay

Özge
Özge - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 17:30

Evden çalışmak uzaktan kulağa hoş görünse de aslında odaklanma güçlüğü gibi çeşitli mücadelelerle dolu. İş saatlerinin esnemesi, üst üste eklenen görevler ve hiç bitmeyen ev işleri derken rutin bir anda rayından çıkabiliyor. İnsan kendini bir yandan laptop açık eğitime katılırken, bir yandan ortalığı toparlar veya çamaşırları katlarken bulabiliyor. Haliyle küçük gibi görünen bu detaylar birikince haftalık iş akışında, motivasyonda, en önemlisi de ruh halinde sorun yaratabiliyor. 

Ama neyse ki birkaç ufak noktaya dikkat ederek evden çalışırken bile iş ve yaşam dengesini kurmak mümkün!

1. Çalışma alanını net şekilde ayırmak.

Evden çalışırken yaşanan en büyük karmaşa, belirli bir çalışma alanının bulunmamasıdır. Genellikle tek bir laptop işleri yapmak için yeterli olduğundan bir anda evin hemen her köşesi mini bir ofise dönüşebilir. Ancak bu durum, günlük hayat ve iş arası dengenin bozulmasına neden olarak sürekli işte gibi hissettirebilir. Bu durumu önlemenin en basit yolu, iş için net bir alan belirlemek ve profesyonel yaşamı bu alanın dışına taşırmamaktır.

2. Güneş ışığından maksimum fayda sağlamak.

Evden çalışırken güneş ışığından faydalanma miktarı ciddi ölçüde düşebilir. Ancak yeterli güneş ışığı almak hem fiziksel sağlığın korunmasına yardımcı olur hem de gün içindeki enerji seviyelerini artırır. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde camları açıp ortamı havalandırmak ve çalışma masasını güneş alan bir noktada konumlandırmak, gereksiz yorgunluğu önlemeye yardımcı olabilir.

3. Bilinçli molalar vermek.

Evden çalışırken mola kavramı zamanla önemini kaybedebilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kalkabilir. Halbuki odağın ve verimin korunması için belirli aralıklarda dinlenmeye gereksinim vardır. Bu araları mümkün oldukça kısa fakat planlı tutmak, gerçek anlamda enerji pompayalayabilir. Molalarda telefona bakmak yerine; bir fincan kahve yapmak, balkona çıkıp nefes almak ya da ufak esneme hareketleri yapmak bile fark yaratır.

4. Günlük rutini yeniden düzenlemek.

Evden çalışırken bazen rutinlerin baştan sona yeniden düzenlenmesi gerekir çünkü ev ortamı, ofis ortamıyla aynı değildir. Günün çoğunun evde geçirildiği böylesi bir düzende dışarı çıkmak için bahaneler yaratmak ve gerekirse rutini buna göre şekillendirmek önemlidir. Örneğin; normalden biraz erken kalkarak ya da öğle arası molalarını esnetip dışarıda yürüyüş yaparak, tek bir ortamda vakit geçirmenin yarattığı zihinsel stres hafifleyebilir.

5. Çalışma saatinde ev işlerini ertelemek.

İnsan evdeyken evin tüm eksiklikleri ve yapılmayı bekleyen işleri daha görünür hale gelir. Özellikle ofis saatlerinde yaşanan bu karmaşa, dikkat dağıtıcı büyük bir unsura dönüşebilir. Ancak kısa bir kendini eğitme ve şartlandırma sürecinin ardından, ev işlerini o an görmezden gelme yetisi kazanılabilir. Bu, ev işlerinin yapılmayacağı anlamına gelmez. Sadece iş saatlerindeki odak konunun bu olmadığını hatırlatarak daha rahat hissetmeye yardımcı olabilir.

6. Yapılacaklara teknolojik çözüm getirmek.

Evden çalışanların en çok zorlandığı şeylerden biri, evin hiçbir zaman istendiği gibi temiz ve düzenli olmamasıdır. Çünkü yaşamın sürekli devam ettiği ev ortamı dağılma ve kirlenme eğilimindedir. Gün içindeki iş akışı ve ardından gelen yemek hazırlıkları arasında, biriken toz ve kırıntılarla mücadele etmek zor olabilir. Bu noktada robot süpürge gibi teknolojik çözümlerden faydalanmak işleri hızla bitirmeye yardımcıdır. Temizlik işini kendi başına yapan, arka planda sessiz sedasız çalışan bu araçlar, evdeki kirin büyük bölümünü gidermek için harikadır.

7. Dış gürültüyü filtrelemek.

Evde çalışırken yaşanan bir diğer sorun da ses problemidir. Dışarıdan gelen trafik ve inşaat sesleri, evdeki ortam gürültüsü, apartmanın sesi derken iş verimi hızla düşebilir. Çalışırken arka plana odaklanmayı artıran listeler açmak veya kulaklık kullanmak, bu sorunu kolayca çözmeye destek olabilir.

8. Öğle aralarını iyi değerlendirmek.

Öğle araları da tıpkı molalar gibi iyi değerlendirilmesi gereken aralıklardır. Günün en uzun molası olan öğle aralarının sadece yemek yemeye ayrılmaması gerekir. Evden çalışırken pencereyi açmak, balkona çıkıp vakit geçirmek veya birkaç dakika sessiz kalmak, günün kalan yarısına çok daha dinlenmiş şekilde devam etmeye yardımcı olabilir.

9. Gün sonu ritüelleri oluşturmak.

Evden çalışırken işlerin tam anlamıyla bittiğini belirlemek bazen zorlayıcıdır. Çünkü işler her zaman yarım kaldığından bilgisayarı kapatmak ve iş ve yaşam arasına sınır çekmek zor olabilir. Fakat gün sonunda tekrarlanan ufak rutinler, bu alışkanlığın kazanılmasına yardımcıdır. Örneğin; asayı toparlamak, eşyaları kaldırmak ya da ışığı kapatmak zihne günün bittiğine dair net sinyaller verebilir.

10. Kendi sağlığını önceliklendirmek.

Evden çalışanlar için ev hem para kazanma sahası hem de yaşam alanıdır. Ancak bunlardan ikincisini hatırlamak bazen zor hale gelebilir. Her köşeyi işle ilgili eşyalarla doldurmak ve evin her alanına işi taşımak, en büyük tehditlerdendir. Bunun yerine evde kendi için belirli alanlar yaratmak, özellikle fiziksel sağlığı destekleyen rutinler belirlemek gerekir. Örneğin; gün sonu yogası, cilt bakımı veya buhar banyosu gibi minik ama etkili alışkanlıklar evin aynı zamanda bir rahatlama mekanı olduğunu hatırlatabilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
