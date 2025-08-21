“Burası Türkiye, Normal Böyle Şeyler!” Kucağında Bebeğiyle Dolaşan Adama Ayı Saldırdı!

Bitlis’te Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken uğradı ayı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.
İşte o anlar...
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı.
Ben de bir ayıyım. Yemeğimi yerken biri bana böyle yaklaşşa ben de saldırırım. Nitekim ayıyı değil adamı uzaklaştırmışlar
Şehirde köpekler için saldırdı derler, ormanda ayı için saldırdı derler. Siz insan türü (!) çok garipsiniz gerçekten.
kendini düşünmüyorsun bari kucağındaki bebeği düşün, ahraz oe