“Burası Türkiye, Normal Böyle Şeyler!” Kucağında Bebeğiyle Dolaşan Adama Ayı Saldırdı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2025 - 17:44

Bitlis’te Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken uğradı ayı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

İşte o anlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı.

Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı. Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ekrem yerke

Ben de bir ayıyım. Yemeğimi yerken biri bana böyle yaklaşşa ben de saldırırım. Nitekim ayıyı değil adamı uzaklaştırmışlar

Emel

Şehirde köpekler için saldırdı derler, ormanda ayı için saldırdı derler. Siz insan türü (!) çok garipsiniz gerçekten.

zülkarneyn

kendini düşünmüyorsun bari kucağındaki bebeği düşün, ahraz oe