Nusr-et'in Yalıkavak Şubesindeki Menüsü ve Fiyatları Dudak Uçuklattı

Nusr-et'in Yalıkavak Şubesindeki Menüsü ve Fiyatları Dudak Uçuklattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.08.2025 - 17:22

Bodrum denince akla turizm merkezi olmasından çok pahalılığı ve restoran fiyatları geliyor. Ancak Bodrum'un bir bölgesi var ki orası da Bodrum'un diğer bölgelerine göre bile pahalı kalıyor. Yalıkavak Marina ise Bodrum'un en lüks yerlerinden. Pek çok lüks marka gibi Nusr-et'in de burada bir şubesi var. ninizkn isimli TikTok kullanıcısı ise mekanın menüsünü paylaştı. Fiyatlar çene yoracak cinsten.

Bodrum'a giden bir TikTok kullanıcısı Nusr-et Yalıkavak Marina şubesini ziyaret etti.

Manzarayı, ortamı ve hizmeti paylaştı.

Bir de menüyü görüntüledi. Menüde öne çıkan kalemler şöyleydi;

ANA YEMEKLER

  • Nusr-Et Burger – 1.250

  • Cheeseburger – 1.350

  • Nusr-Et Spagetti – 1.450

  • Kuzu Pirzola – 1.850

  • Lokum – 2.250

  • Dallas Steak – 3.950

  • Nusr-Et Steak – 4.250

  • Kafes – 4.500

  • Tomahawk – 4.950

  • Gold Steak – 9.500

  • ### BAŞLANGIÇLAR / STARTERS

  • - Dana Carpaccio – 1.450

  • - Dana Tartar – 1.450

  • - Avokado Salata – 1.250

  • - Mozarella Domates – 1.250

  • - Izgara Karides – 1.850

  • - Izgara Ahtapot – 1.950

  • - Kokteyl Karides – 1.650 

  • - ### SALATA

  • - - Mevsim Salata – 950

  • - - Çoban Salata – 950

  • - - Sezar Salata – 1.150

  • - - Rokalı Parmesanlı Salata – 1.150

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
